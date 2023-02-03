Определение термина "Разница в ценах при взимании налога с оборота"

Разница в ценах при взимании налога с оборота

метод исчисления налога с оборота, при котором сумма платежа рассчитывается в двух вариантах: а) как разность между розничными ценами (за вычетом торговых скидок) и оптовыми ценами предприятия; б) как разность между оптовыми ценами промышленности и предприятий.