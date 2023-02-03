Экономическая наука

наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми, а также людьми и окружающей средой, возникающими в процессе производства, распределения, обмена, потребления продукта, благ, услуг. Э.Н. сочетает признаки точной и описательной наук. Э.Н. во многом является эмпирической, основанной на опыте наукой, относится к общественным, гуманитарным наукам. См. также ЭКОНОМИКС.