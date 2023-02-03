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Определение термина "Валовая продукция"

Валовая продукция -
показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной в определенной отрасли. В.П. охватывает как конечную, завершенную, так и промежуточную, незавершенную продукцию, включая комплектующие изделия, полуфабрикаты, продукцию, изготовление которой только начато. В результате при исчислении В.П. в масштабе отрасли возникает так называемый «повторный счет» (двойной счет), так как про-
межуточная продукция учитывается и самостоятельно и в составе той продукции, в которую она входит как составная часть. Скажем, кинескопы учитываются как валовая продукция завода — изготовителя кинескопов и входят в валовую продукцию завода — производителя телевизоров.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валовая продукция -
"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной в определенной отрасли. Валовая продукция охватывает как конечную, завершенную, так и промежуточную, незавершенную продукцию, включая комплектующие изделия, полуфабрикаты, продукцию, изготовление которой только начато. В результате при исчислении валовой продукции в масштабе отрасли возникает так называемый повторный счет (двойной счет), так как промежуточная продукция учитывается и самостоятельно, и в составе той продукции, в которую она входит как элемент. Скажем, колеса для автомобиля учитываются как валовая продукция завода — изготовителя колес и входят в валовую продукцию автомобильного завода. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валовая продукция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка