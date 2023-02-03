Определение термина "Валовая продукция"

Валовая продукция

показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной в определенной отрасли. В.П. охватывает как конечную, завершенную, так и промежуточную, незавершенную продукцию, включая комплектующие изделия, полуфабрикаты, продукцию, изготовление которой только начато. В результате при исчислении В.П. в масштабе отрасли возникает так называемый «повторный счет» (двойной счет), так как про-

межуточная продукция учитывается и самостоятельно и в составе той продукции, в которую она входит как составная часть. Скажем, кинескопы учитываются как валовая продукция завода — изготовителя кинескопов и входят в валовую продукцию завода — производителя телевизоров.