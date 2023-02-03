Определение термина "Реинвестирование"

Реинвестирование

повторное, дополнительное вложение собственного или иностранного капитала в экономику в форме наращивания ранее вложенных инвестиций за счет полученных от них доходов, прибыли. Р. позволяет концентрировать инвестиции в одном объекте, расширять производство. Сферой финансовых реинвестиций являются ценные бумаги,реальных инвестиций — основной и оборотный капитал.