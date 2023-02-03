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Определение термина "Ростовщический кредит"

Ростовщический кредит -
денежная ссуда, за пользование которой с заемщика взыскиваются высокие проценты, резко отличающиеся от общепринятых. Р.К. встречается при скрытых сделках, когда кредитор пользуется незнанием заемщиком ситуации на рынке кредитов или его безвыходным положением по тем или иным причинам, среди дельцов теневой экономики и преступных элементов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Ростовщический кредит: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка