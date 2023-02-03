Определение термина "Рынок наличного товара"

Рынок наличного товара

рынок, на котором производятся сделки на реальный товар, в противоположность фьючерсной бирже. На рынке реального товара заключаются как сделки с немедленной поставкой (слот), так и с поставкой на срок, в будущем. Формы организации рынка реального товара включают аукционы, долгосрочные контракты, телефонно-телексные рынки, разовые сделки, тендеры, биржи реального товара и т.д.