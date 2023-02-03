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Определение термина "Счета денежного рынка"

Счета денежного рынка -
разновидность счетов в банках и сберегательных учреждениях США, сочетающая преимущества сберегательных и текущих счетов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Счета денежного рынка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка