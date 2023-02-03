Определение термина "Спекуляция"

Спекуляция

купля-продажа акций, облигаций, валюты с целью получения прибыли. Прибыль возникает в связи с разницей между ценой покупки и ценой продажи. В условиях рыночной экономики С. не рассматривается как противозаконная, преступная деятельность: это обычная форма биржевой игры.