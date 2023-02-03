Определение термина "Учетный регистр"

Учетный регистр

документы (карточки, ведомости, бухгалтерские книги) для регистрации и группировки данных бухгалтерского учета о наличии средств и операциях с ними. Классифицируются по назначению (хронологические, систематические и комбинированные), содержанию (синтетические и аналитические) и форме (двухсторонние, односторонние, табличные и шахматные).