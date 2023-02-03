Определение термина "Условная задолженность"

Условная задолженность

задолженность, выраженная в потенциальных обязательствах, которые могут при определенных условиях превратиться в реальные. Подобная задолженность возникает в результате прошлых операций и зависит от будущих событий. Например, У.З. является спорная сумма налога на прибыль. У.З. не отражается в качестве обязательства в балансе, а чаще всего поясняется в примечаниях к финансовым отчетам.