Определение термина "Усреднение"

Усреднение

1) дополнительная покупка ценных бумаг в связи с подъемом конъюнктуры в целях снижения (недопущения повышения) средней цены покупки; 2) дополнительная продажа ценных бумаг в связи с падением спроса в целях повышения (недопущения снижения) средней продажной цены; 3) регулярная покупка ценных бумаг на фиксированную сумму, когда количество получаемых акций зависит от уровня цен на них..