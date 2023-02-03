Определение термина "Utm-метки (ютм-метки)"

Utm-метки (ютм-метки)

параметры в ссылках, которые помогают анализировать, откуда люди приходят на сайт и как они себя ведут. По ним можно отследить сайт, рекламную кампанию, баннер или другой источник, с которого посетители пришли на конкретную страницу.