Вложенный капитал

физический и денежный капитал, вложенный в определенное дело, в бизнес, в производство, в торговлю, в научные исследования или в другие сферы экономики, хозяйства. Одним из видов В.К. является акционерный капитал — средства, вложенные в активы компании акционерами в обмен на акции. При распределении дохода, прибыли фирмы проценты начисляются именно на вложенный акционером капитал, доля которого фиксируется в учредительном договоре, в списке акционеров.