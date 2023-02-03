Определение термина "Внутренняя прибыль"

Внутренняя прибыль

прибыль, возникающая при продаже продукции одной из дочерних компаний другой дочерней компании, если конечная продукция еще остается в запасах, не реализована на рынке, а тем самым промежуточная прибыль еще не вошла в общую прибыль всей компании. В.П. вычитается из величины чистой прибыли компании в консолидированных отчетах о прибыли.