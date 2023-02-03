Определение термина "Время сталийное"

Время сталийное

срок, в течение которого товарный груз должен быть погружен на судно или выгружен из него без дополнительных к фрахту платежей. За простой судна сверх сталийного времени фрахтователь уплачивает демередж, а за досрочную погрузку (выгрузку) товара имеет право на получение диспача.