Определение термина "Выборка"

Выборка

"часть совокупности экономических объектов или показателей, отобранных для изучения, чтобы сделать заключение о всей совокупности. Выборка должна быть отобрана таким образом, в таком количестве, чтобы быть статистически представительной, то есть отображать исследуемую совокупность. Например, чтобы изучить спрос, предложение, цены на рынке, достаточно обследовать только его часть, отдельные сегменты рынка. Такое обследование называют выборочным. "