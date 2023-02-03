Определение термина "Взаимно-сберегательные банки"

Взаимно-сберегательные банки

разновидность кооперативных банковских учреждений в США, относящихся к категории некоммерческих и не имеющих акционерного капитала, первоначальный капитал которых возвращается учредителям через определенное время. Основной вид активных банковских операций таких банков — ипотечный кредит. К ним применяется льготный налоговый режим.