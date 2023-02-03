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Определение термина "Задаток"

Задаток -
денежная сумма или иная имущественная ценность, которая при заключении договора передается одной стороной другой стороне в счет причитающейся по договору суммы. Цель подобной операции — удостоверить заключение договора и обеспечить исполнение взаимных обязательств; если сторона, давшая 3., не исполнит обязательств, то она его теряет; если сторона, получившая 3., нарушит условия договора, то она обязана его вернуть.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Задаток -
гарантийный взнос в виде денежной суммы или имущественных ценностей, передаваемых одним экономическим субъектом другому в качестве гарантии выполнения принятых первым субъектом обязательств по отношению к тому, кому выдан задаток. Если субъект, давший задаток, не выполняет принятых им обязательств, то задаток теряется, то есть переходит к тому, кому он выдан в качестве гарантии. Если же обязательства выполнены, то задаток возвращается либо засчитывается в оплату за исполнение обязательств. Например, субъект А заказал субъекту Б сшить ему пальто и принял на себя обязательство оплатить готовое пальто. В качестве гарантии последующей оплаты А выдает Б задаток в виде, скажем, части стоимости готового пальто. Если заказчик А отказывается от приобретения сшитого ему пальто без достаточных к тому оснований, портной Б вправе не возвращать ему задаток.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Задаток: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка