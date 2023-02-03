Определение термина "Задаток"

Задаток

гарантийный взнос в виде денежной суммы или имущественных ценностей, передаваемых одним экономическим субъектом другому в качестве гарантии выполнения принятых первым субъектом обязательств по отношению к тому, кому выдан задаток. Если субъект, давший задаток, не выполняет принятых им обязательств, то задаток теряется, то есть переходит к тому, кому он выдан в качестве гарантии. Если же обязательства выполнены, то задаток возвращается либо засчитывается в оплату за исполнение обязательств. Например, субъект А заказал субъекту Б сшить ему пальто и принял на себя обязательство оплатить готовое пальто. В качестве гарантии последующей оплаты А выдает Б задаток в виде, скажем, части стоимости готового пальто. Если заказчик А отказывается от приобретения сшитого ему пальто без достаточных к тому оснований, портной Б вправе не возвращать ему задаток.