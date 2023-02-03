Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Закладная

Определение термина "Закладная"

Закладная -
требование в отношении определенного имущества, предоставленного заемщиком в качестве обеспечения кредита, реализуемое кредитором в случае, если заемщик оказывается не в состоянии совершить в срок платежи, оговариваемые в кредитном контракте; документ о залоге должником принадлежащего ему имущества. 3. выдается кредитору (лицу, давшему деньги в долг) и находится у него до окончательного расчета с должником. В случае неуплаты долга кредитор обладает правом продать заложенное имущество, стать его собственником. 3. составляется в нотариальной конторе и регистрируется в кадастровой книге.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Закладная -
юридический документ, свидетельствующий о залоге должником принадлежащего ему недвижимого имущества в виде земли, дома, строений. Закладная выдается кредитору (лицу, давшему деньги в долг) и находится у него до окончательного расчета с должником. В случае неуплаты долга в срок кредитор обладает правом продать заложенное имущество, стать его собственником. Закладная составляется в нотариальной конторе и регистрируется в кадастровой книге.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной ...

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения госуд...

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ

одна из схем перераспределения бюджетных средств: выплаты из государственного бюджета населению и частным предпринимател...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1) информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информационных систем; ...

ТРАНСФЕРТ

(Иногда применяется термин ТРАНСФЕР) (фр. transfer! — передача, от лат. transferee — переносить, переводить)  1) передач...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Закладная: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка