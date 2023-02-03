Определение термина "Закладная"

Закладная

требование в отношении определенного имущества, предоставленного заемщиком в качестве обеспечения кредита, реализуемое кредитором в случае, если заемщик оказывается не в состоянии совершить в срок платежи, оговариваемые в кредитном контракте; документ о залоге должником принадлежащего ему имущества. 3. выдается кредитору (лицу, давшему деньги в долг) и находится у него до окончательного расчета с должником. В случае неуплаты долга кредитор обладает правом продать заложенное имущество, стать его собственником. 3. составляется в нотариальной конторе и регистрируется в кадастровой книге.