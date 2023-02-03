Определение термина "Зеленый шантаж"

Зеленый шантаж

1) активная скупка акций компании, которая становится объектом попытки поглощения, с целью вынудить ее выкупить свои акции по высокой цене; 2) выкуп компанией собственных акций по повышенной цене у фирмы, скупившей значительный пакет ее акций и угрожающей поглотить компанию.