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Определение термина "Золотой сертификат"

Золотой сертификат -
документ в виде государственной ценной бумаги, удостоверяющий право собственности на определенное количество золота, хранящегося в уполномоченном общепризнанном банке-депозитарии.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Золотой сертификат -
государственная ценная бумага, выпущенная 27 сентября 1993 г. З.С. Министерства финансов Российской Федерации являются именными. Номинал сертификата — 10 кг золота пробы 0,9999. Погашение сертификатов производилось после 27 сентября 1994 г. по средней цене золота на Лондонском рынке в августе-сентябре 1994 г. в рублях Российской Федерации или путем передачи золота в количестве, соответствующем номиналу сертификата. З.С. учитываются на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения». Каждый З.С. отражается в учете по его покупной цене в хронологическом порядке. Золото, полученное организацией при погашении З.С., учитывается на счете 41 «Товары», субсчет «Золото под Золотой сертификат», по цене погашения. Налог на операции с З.С. уплачивается покупателем на вторичном рынке в размере 1 рубля с каждой 1000 рублей в виде платы с каждой сделки. Процентный доход, выплачиваемый Минфином России по З.С., не облагается налогом на прибыль и подоходным налогом.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Золотой сертификат: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка