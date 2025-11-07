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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 2026 года — плавный переход на НДС и сохранение ПСН

С 2026 года бизнесу предстоит перестроиться под новые налоговые правила. Власти намерены сделать переход на НДС поэтапным и сохранить льготы для отдельных сфер.

07.11.2025
26 949
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6 ноября 2025 года на заседании Правительства РФ обсудили новые изменения в налоговом законодательстве. Они направлены на поддержку бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Поправки разработаны с учётом предложений компаний и профильных министерств.

Напомним, речь идёт о законопроекте от Минфина №1026190-8.

Главная цель обсуждения — облегчить переход на новые налоговые правила.

Также власти хотят снизить административную нагрузку и сохранить стабильность малого и среднего бизнеса.

Плавный переход на уплату НДС

Изменение касается постепенного снижения порога для плательщиков НДС на УСН:

  • с 2026 года порог доходов составит 20 млн ₽;
  • с 2027 года — 15 млн ₽;
  • с 2028 года — 10 млн ₽.

Такой поэтапный ввод правил позволит компаниям адаптироваться без резкого роста налоговой нагрузки. Кроме того, в переходный период введён мораторий на штрафы для тех, кто впервые допустит ошибку при уплате НДС.

Сохранение патентной системы для малого бизнеса

Важным решением стало сохранение патентной системы налогообложения (ПСН) для отдельных видов деятельности. Её смогут применять предприниматели, занимающиеся:

  • розничной торговлей в сельской местности и труднодоступных населённых пунктах;
  • грузовыми автоперевозками.

Это позволит микробизнесу продолжить работать в упрощённом режиме без сложной отчётности и дополнительных расходов.

Поддержка ИТ и радиоэлектроники

Для технологических компаний сохраняются ключевые стимулы:

  • освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение;
  • право на пониженные страховые взносы для предприятий радиоэлектронной промышленности, включая услуги по проектированию и разработке оборудования.

Меры направлены на развитие отечественных технологий и повышение конкурентоспособности российских ИТ-компаний.

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Налоговая реформа 2026: переход на НДС и сохранение ПСН — Точка Банк