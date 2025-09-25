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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Налоговая реформа 2026: НДС 22%, новые правила для УСН и МСП

Предстоящие изменения в налоговой системе 2026 года могут затронуть предприятия с доходом свыше 10 млн ₽. Рост НДС, новые пороги и возможная отмена льгот по страховым взносам требуют пересмотра финансовой стратегии.

25.09.2025
2129
2129

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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Новость о налоговой реформе 2026 года вызвала волну обсуждений. Важно понимать — закона пока нет. Есть только информация о предложении на сайте Минфина. Если предложение будет принято, то изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. 

Главный удар — по малому бизнесу на УСН

Обсуждаются два изменения:

  1. Рост основной ставки НДС с 20 до 22%
  2. Снижение порога дохода для освобождения от НДС с 60 до 10 млн ₽

При этом льготную ставку 10% сохранить для социально значимых товаров: продукты, лекарства, товары для детей и т.д.

Что это значит для бизнеса? Если доход компании превышает 10 млн ₽ в год, придётся выбирать: работать с НДС 22% и правом на вычеты или платить налог по спецставкам 5 или 7% без вычетов. Спецставки, скорее всего, сохранятся. Но необходимо дождаться официальных комментарий.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

НДС с 2026 года: проверьте, готов ли ваш бизнес

Эксперты Точка Банк собрали чек-лист для ИП: как рассчитать налог, настроить кассу, работать со счетами-фактурами и избежать лишних расходов.

Патентная система не изменится

Лимит дохода для ПСН останется 60 млн ₽. Предприниматели на патенте по-прежнему не платят НДС со своей основной деятельности.

Но важно учитывать совмещение УСН и патента. Порог в 10 млн ₽ для НДС будут считать по совокупному доходу с обоих режимов.

Например, вы заработали 13 млн ₽ на патенте и 500 000 ₽ на УСН. Общий доход — 13,5 млн ₽. НДС придётся платить только с дохода по УСН, патентная часть остается без налога.

Страховые взносы станут дороже

Льготу 15% на страховые взносы с зарплат выше МРОТ могут отменить. Для большинства компаний ставка вернётся к 30% со всего фонда оплаты труда.

Это увеличит налоговую нагрузку. Особенно для компаний с высокими зарплатами. Возможно, исключения сделают для социально значимых отраслей, но торговля, строительство и B2B-услуги должны готовиться к росту расходов.

Как подготовиться

Проведите анализ финансовой модель вашего бизнеса. Если оборот близок к 10 млн ₽ в год, разберитесь в механике НДС. Посчитайте, что выгоднее: общая система или спецставки 5 или 7%.

Также готовьтесь к росту цен у поставщиков и на маркетплейсах. Это поможет избежать неожиданных расходов и сохранить прибыль.

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Налоговая реформа 2026: НДС 22%, ограничения для УСН и рост страховых взносов — Точка Банк