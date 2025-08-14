Чтобы не получить штрафы и пени, важно заранее знать сроки сдачи отчётности. Предпринимателям и компаниям нужно ориентироваться в графике ФНС и СФР, учитывать переносы из-за выходных и понимать, какие отчёты и когда сдавать. В этом материале Точка Банк собрал актуальные сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности в 2026 году для ИП и ООО.
Об уплате налогов и взносов в 2026 году
В 2026 году в налоговой системе произошли важные изменения. Они затронули страховые взносы для ИП, правила для руководителей компаний и сроки уплаты через ЕНС.
Страховые взносы ИП за себя
В 2026 году фиксированный взнос для ИП составляет 57 390 ₽. Этот платёж обязателен, даже если дохода не было.
Если доход превышает 300 000 ₽, нужно доплатить 1% с суммы превышения. При этом установлен лимит — не более 321 818 ₽ в год.
Срок уплаты фиксированных взносов — не позднее 28 декабря 2026 года. Лучше не откладывать платёж, чтобы избежать пеней.
Взносы за руководителей
С 1 января 2026 года появилось новое правило. Теперь нужно платить страховые взносы за директора — единственного учредителя, даже если зарплата ему не начисляется.
Минимальный платёж рассчитывается исходя из МРОТ. В 2026 году это 27 093 ₽, поэтому взносы составляют 8 127,90 ₽ в месяц.
Сроки и порядок уплаты через ЕНС
Большинство налогов и взносов теперь платятся в одну дату — до 28-го числа месяца. Это упрощает контроль за платежами.
НДФЛ и страховые взносы за сотрудников перечисляются ежемесячно до 28-го числа. Важно соблюдать срок, чтобы не было штрафов.
Авансы по УСН платятся три раза в год: до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Эти даты лучше заранее отметить в календаре.
Налог на имущество за I квартал нужно заплатить до 28 апреля 2026 года. Правило такое же — ориентируемся на единый срок.
Если 28-е число выпадает на выходной, срок переносится. Например, платёж за январь 2026 года нужно было внести до 2 марта.
Сроки сдачи отчётности в налоговую (ФНС) в 2026 году
Сроки сдачи отчётности — один из самых важных моментов в работе бухгалтера и предпринимателя. Пропустил — получи штраф. Чтобы вам было проще ориентироваться, Точка Банк собрал в одной таблице все отчёты, которые нужно сдать в ФНС в 2026 году, с конкретными датами.
|Отчётность
|Периодичность
|Сроки в 2026 году
|Декларация по УСН
|Годовая
|До 27 апреля — ИП.
До 25 марта — ООО
|Уведомления о рассчитанных суммах для уплаты налогов, сборов и взносов
|Ежемесячная или ежеквартальная — в зависимости от сроков уплаты аванса
|До 25-го числа
|Декларация по налогу на прибыль — только для ООО
|Ежеквартальная
|До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.
До 27 июля — за второй квартал 2026 года.
До 26 октября — за третий квартал 2026 года
|6-НДФЛ
|Ежеквартальная
|До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.
До 27 июля — за первое полугодие 2026 года.
До 26 октября — за 9 месяцев 2026 года
|Расчёт по страховым взносам — для тех, у кого есть сотрудники
|Ежеквартальная
|До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.
До 27 июля — за второй квартал 2026 года.
До 26 октября — за третий квартал 2026 года
|Персонифицированные сведения о физических лицах — для ИП и компаний с сотрудниками
|Ежемесячная
|До 25-го числа следующего месяца. Если это число выпадает на нерабочий день, то сведения нужно подать до следующего рабочего дня:
за апрель — до 25 мая;
за сентябрь — до 26 октября
|Бухгалтерский баланс для всех ООО, в том числе на АУСН
|По итогам года
|До 31 марта 2027 года — за 2026 год
Сроки сдачи отчётности в СФР в 2026 году
Компании и ИП с сотрудниками обязаны сдавать единый отчёт в СФР — ЕФС-1. В нём указываются страховые взносы и сведения о трудовой деятельности работников.
ЕФС-1 включает несколько разделов. Каждый из них подаётся в своё время. Поэтому стоит заранее разобраться в сроках, чтобы не допустить просрочки.
|Отчётность
|Периодичность
|Сроки в 2025 году
|1.1. Сведения о трудовой деятельности
|При изменении трудовых отношений
|При приёме или увольнении сотрудника — отправьте сведения в СФР на следующий рабочий день.
При переводе или переименовании должности — до 25‑го числа следующего месяца. Если это выходной, срок переносится.
За апрель — до 25 мая, за сентябрь — до 26 октября
|1.2. Сведения о страховом стаже
|Раз в год
|До 25 января — за 2026 год
|1.3. Сведения о дополнительных страховых взносах на пенсию и уплаченных взносах работодателя
|Ежеквартально
|До 26 января — за 2025 год.
До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.
До 27 июля — за второй квартал 2026 года.
До 26 октября — за третий квартал 2026 года
|Раздел 2. Сведения о страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|Ежеквартально
|До 26 января — за 2025 год.
До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.
До 27 июля — за первое полугодие 2026 года.
До 26 октября — за 9 месяцев 2026 года
Сроки сдачи бухгалтерской отчётности в 2026 году
Каждая компания обязана сдавать бухгалтерский баланс в налоговую раз в год. Малый бизнес может использовать упрощённую форму отчёта — это быстрее и удобнее.
Срок подачи — в течение трёх месяцев после окончания года. Например, баланс за 2025 год нужно отправить в налоговую с 1 января по 31 марта 2026 года.
Индивидуальные предприниматели не сдают бухгалтерский баланс. Это правило действует для всех — вне зависимости от выбранной системы налогообложения. Поэтому тратить время и ресурсы на его подготовку предпринимателям не нужно.
Сроки сдачи уведомлений по НДФЛ и взносам в 2026 году
Уведомления по НДФЛ налогового агента (приказ ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@)
Если у компании или ИП появляется обязанность заплатить налоги раньше, чем подать декларацию, нужно подать уведомление о сумме налога, сбора, аванса или страховых взносов.
Налоговые агенты по НДФЛ подают такие уведомления два раза в месяц.
Для каждого срока уплаты используется форма КНД 1110355 — «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов».
Если НДФЛ удержан за период с 23-го числа по конец месяца, уведомление нужно отправить не позднее 3-го числа следующего месяца.
|Период
|Срок
|Период
|Срок
|1–22 января
|26 января
|1–22 июля
|27 июля
|23–31 января
|3 февраля
|23–31 июля
|3 августа
|1–22 февраля
|25 февраля
|1–22 августа
|25 августа
|23–28 февраля
|3 марта
|23–31 августа
|3 сентября
|1–22 марта
|25 марта
|1–22 сентября
|25 сентября
|23–31 марта
|3 апреля
|23–30 сентября
|5 октября
|1–22 апреля
|27 апреля
|1–22 октября
|26 октября
|23–30 апреля
|4 мая
|23–31 октября
|3 ноября
|1–22 мая
|25 мая
|1–22 ноября
|25 ноября
|23–31 мая
|3 июня
|23–30 ноября
|3 декабря
|1–22 июня
|25 июня
|1–22 декабря
|25 декабря
|23–30 июня
|3 июля
|23–31 декабря
|30 декабря
Уведомления по страховым взносам по единому тарифу в ФНС
Все компании и ИП с сотрудниками платят взносы по единому тарифу и на травматизм. Исключение — те, кто работает на АУСН. За некоторые категории работников нужно доплачивать взносы по дополнительным тарифам и на дополнительное соцобеспечение. Кроме того, ИП платят взносы за себя (ст. 419 НК РФ).
По страховым взносам в налоговую подают уведомление. Его отправляют, если платёж рассчитан за первый и второй месяцы каждого квартала. Если сумма к уплате нулевая, уведомление можно не подавать.
В году уведомления по взносам отправляют восемь раз. За март, июнь, сентябрь и декабрь их подавать не нужно. Эти данные налоговая получает из расчётов за квартал, полугодие, 9 месяцев и год, поэтому дублировать их нет смысла.
|Период
|Срок
|Период
|Срок
|Январь
|25 февраля
|Июль
|25 августа
|Февраль
|25 марта
|Август
|25 сентября
|Март
|Не подаётся
|Сентябрь
|Не подаётся
|Апрель
|25 мая
|Октябрь
|25 ноября
|Май
|25 июня
|Ноябрь
|25 декабря
|Июнь
|Не подаётся
|Декабрь
|Не подаётся
Сроки уплаты налогов
НДФЛ с заработной платы и прочих доходов
Компании и ИП обязаны удерживать НДФЛ с доходов сотрудников и вовремя перечислять его в бюджет. За просрочку предусмотрены штрафы.
В 2026 году НДФЛ платят через единый налоговый платёж в общие сроки, независимо от ставки. Деньги поступают на ЕНС, а налоговая списывает их в счёт налога по уведомлению. Сначала закрывается задолженность по НДФЛ, затем текущий платёж, потом — другие налоги.
Срок уплаты зависит от того, кто рассчитывает налог: налоговый агент, предприниматель или обычный гражданин. Если крайний срок приходится на выходной или праздник, заплатить нужно в ближайший рабочий день.
Штраф за несвоевременную уплату для налоговых агентов и ИП составляет 20% от суммы просрочки при ошибке и 40% при умышленном нарушении. Кроме того, начисляются пени за каждый день задержки.
|Период
|Срок
|Период
|Срок
|1–22 января
|28 января
|1–22 июля
|28 июля
|23–31 января
|5 февраля
|23–31 июля
|5 августа
|1–22 февраля
|2 марта
|1–22 августа
|28 августа
|23–29 февраля
|5 марта
|23–31 августа
|4 сентября
|1–22 марта
|30 марта
|1–22 сентября
|28 сентября
|23–31 марта
|6 апреля
|23–30 сентября
|5 октября
|1–22 апреля
|28 апреля
|1–22 октября
|28 октября
|23–30 апреля
|5 мая
|23–31 октября
|5 ноября
|1–22 мая
|28 мая
|1–22 ноября
|30 ноября
|23–31 мая
|5 июня
|23–30 ноября
|7 декабря
|1–22 июня
|29 июня
|1–22 декабря
|28 декабря
|23–30 июня
|6 июля
|23–31 декабря
|30 декабря
НДФЛ ИП
ИП на общей системе налогообложения сам рассчитывает и платит НДФЛ. В году нужно внести три авансовых платежа — по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев. Сделать это нужно не позднее 28-го числа следующего месяца, а уведомить налоговую — до 25-го числа.
По итогам года предприниматель доплачивает НДФЛ до 15 июля следующего года. Уведомление в этом случае не требуется, так как налоговая уже получит данные из декларации 3-НДФЛ.
|Вид дохода
|Дата получения дохода
|Уплата НДФЛ
|Срок
|Доход от деятельности ИП
|Поступление ДС
|I квартал 2026 года
|28.04.2025
|Доход от деятельности ИП
|Поступление ДС
|Первое полугодие 2026 года
|28.07.2025
|Доход от деятельности ИП
|Поступление ДС
|9 месяцев 2026 года
|28.10.2025
|Доход от деятельности ИП
|Поступление ДС
|2026 год
|15.07.2027
Страховые взносы за работников
Страховые взносы за работников — это обязательные платежи на их социальное страхование. Работодатель перечисляет государству часть средств, а оно обеспечивает сотрудникам бесплатную медицину, пособия и больничные. Также выплачиваются компенсации за травмы на работе и пенсии.
|Период
|СФР
|ФНС
|Январь
|16 февраля
|2 марта
|Февраль
|16 марта
|30 марта
|Март
|15 апреля
|28 апреля
|Апрель
|15 мая
|28 мая
|Май
|15 июня
|29 июня
|Июнь
|15 июля
|28 июля
|Июль
|17 августа
|28 августа
|Август
|15 сентября
|28 сентября
|Сентябрь
|15 октября
|28 октября
|Октябрь
|16 ноября
|30 ноября
|Ноябрь
|15 декабря
|28 декабря
|Декабрь
|15 января 2027 года
|28 января 2027 года
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