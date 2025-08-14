Чтобы не получить штрафы и пени, важно заранее знать сроки сдачи отчётности. Предпринимателям и компаниям нужно ориентироваться в графике ФНС и СФР, учитывать переносы из-за выходных и понимать, какие отчёты и когда сдавать. В этом материале Точка Банк собрал актуальные сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности в 2026 году для ИП и ООО.

Коротко Для ИП и ООО установлены разные сроки по декларациям, взносам и отчётам за сотрудников. Отчётность в ФНС и СФР сдаётся ежемесячно, ежеквартально или раз в год — в зависимости от вида отчёта. ИП платят фиксированные взносы и доплату с дохода свыше 300 000 ₽, а компании дополнительно отчитываются за работников. Уведомления по налогам и взносам подаются регулярно, а нарушение сроков приводит к штрафам и начислению пеней.

В 2026 году изменились правила и сроки сдачи отчётности и уплаты налогов. Основная часть платежей привязана к единой дате — 28‑му числу месяца. Бизнесу важно учитывать переносы из‑за выходных и следить за календарём ФНС и СФР. Это помогает избежать штрафов и пеней.

Об уплате налогов и взносов в 2026 году

В 2026 году в налоговой системе произошли важные изменения. Они затронули страховые взносы для ИП, правила для руководителей компаний и сроки уплаты через ЕНС.

Страховые взносы ИП за себя

В 2026 году фиксированный взнос для ИП составляет 57 390 ₽. Этот платёж обязателен, даже если дохода не было.

Если доход превышает 300 000 ₽, нужно доплатить 1% с суммы превышения. При этом установлен лимит — не более 321 818 ₽ в год.

Срок уплаты фиксированных взносов — не позднее 28 декабря 2026 года. Лучше не откладывать платёж, чтобы избежать пеней.

Взносы за руководителей

С 1 января 2026 года появилось новое правило. Теперь нужно платить страховые взносы за директора — единственного учредителя, даже если зарплата ему не начисляется.

Минимальный платёж рассчитывается исходя из МРОТ. В 2026 году это 27 093 ₽, поэтому взносы составляют 8 127,90 ₽ в месяц.

Сроки и порядок уплаты через ЕНС

Большинство налогов и взносов теперь платятся в одну дату — до 28-го числа месяца. Это упрощает контроль за платежами.

НДФЛ и страховые взносы за сотрудников перечисляются ежемесячно до 28-го числа. Важно соблюдать срок, чтобы не было штрафов.

Авансы по УСН платятся три раза в год: до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Эти даты лучше заранее отметить в календаре.

Налог на имущество за I квартал нужно заплатить до 28 апреля 2026 года. Правило такое же — ориентируемся на единый срок.

Если 28-е число выпадает на выходной, срок переносится. Например, платёж за январь 2026 года нужно было внести до 2 марта.

Сроки сдачи отчётности в налоговую (ФНС) в 2026 году

Сроки сдачи отчётности — один из самых важных моментов в работе бухгалтера и предпринимателя. Пропустил — получи штраф. Чтобы вам было проще ориентироваться, Точка Банк собрал в одной таблице все отчёты, которые нужно сдать в ФНС в 2026 году, с конкретными датами.

Отчётность Периодичность Сроки в 2026 году Декларация по УСН Годовая До 27 апреля — ИП.



До 25 марта — ООО

Уведомления о рассчитанных суммах для уплаты налогов, сборов и взносов Ежемесячная или ежеквартальная — в зависимости от сроков уплаты аванса До 25⁠-⁠го числа Декларация по налогу на прибыль — только для ООО Ежеквартальная До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.



До 27 июля — за второй квартал 2026 года.



До 26 октября — за третий квартал 2026 года

6⁠-⁠НДФЛ Ежеквартальная До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.



До 27 июля — за первое полугодие 2026 года.



До 26 октября — за 9 месяцев 2026 года

Расчёт по страховым взносам — для тех, у кого есть сотрудники Ежеквартальная До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.



До 27 июля — за второй квартал 2026 года.



До 26 октября — за третий квартал 2026 года

Персонифицированные сведения о физических лицах — для ИП и компаний с сотрудниками Ежемесячная До 25⁠-⁠го числа следующего месяца. Если это число выпадает на нерабочий день, то сведения нужно подать до следующего рабочего дня:



за апрель — до 25 мая;



за сентябрь — до 26 октября

Бухгалтерский баланс для всех ООО, в том числе на АУСН По итогам года До 31 марта 2027 года — за 2026 год

Экспертное мнение В 2026 году ключевая ошибка бизнеса — это не сами расчёты, а пропуск сроков из‑за правил ЕНС и привязки к 28‑му числу. На практике важно вести единый календарь платежей и уведомлений и проверять его минимум раз в неделю. Особое внимание — уведомлениям по НДФЛ и взносам: именно по ним чаще всего возникают штрафы. Также важно заранее контролировать остаток на ЕНС, чтобы налоговая могла списать суммы вовремя.



Упростить контроль сроков и автоматизировать расчёты помогает Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк — сервис сам напомнит о датах, рассчитает налоги и подготовит отчётность. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Сроки сдачи отчётности в СФР в 2026 году

Компании и ИП с сотрудниками обязаны сдавать единый отчёт в СФР — ЕФС-1. В нём указываются страховые взносы и сведения о трудовой деятельности работников.

ЕФС-1 включает несколько разделов. Каждый из них подаётся в своё время. Поэтому стоит заранее разобраться в сроках, чтобы не допустить просрочки.

Отчётность Периодичность Сроки в 2025 году 1.1. Сведения о трудовой деятельности При изменении трудовых отношений При приёме или увольнении сотрудника — отправьте сведения в СФР на следующий рабочий день.



При переводе или переименовании должности — до 25‑го числа следующего месяца. Если это выходной, срок переносится.



За апрель — до 25 мая, за сентябрь — до 26 октября

1.2. Сведения о страховом стаже Раз в год До 25 января — за 2026 год 1.3. Сведения о дополнительных страховых взносах на пенсию и уплаченных взносах работодателя Ежеквартально До 26 января — за 2025 год.



До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.



До 27 июля — за второй квартал 2026 года.



До 26 октября — за третий квартал 2026 года

Раздел 2. Сведения о страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Ежеквартально До 26 января — за 2025 год.



До 27 апреля — за первый квартал 2026 года.



До 27 июля — за первое полугодие 2026 года.



До 26 октября — за 9 месяцев 2026 года



Сроки сдачи бухгалтерской отчётности в 2026 году

Каждая компания обязана сдавать бухгалтерский баланс в налоговую раз в год. Малый бизнес может использовать упрощённую форму отчёта — это быстрее и удобнее.

Срок подачи — в течение трёх месяцев после окончания года. Например, баланс за 2025 год нужно отправить в налоговую с 1 января по 31 марта 2026 года.

Индивидуальные предприниматели не сдают бухгалтерский баланс. Это правило действует для всех — вне зависимости от выбранной системы налогообложения. Поэтому тратить время и ресурсы на его подготовку предпринимателям не нужно.

Сроки сдачи уведомлений по НДФЛ и взносам в 2026 году

Уведомления по НДФЛ налогового агента (приказ ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@)

Если у компании или ИП появляется обязанность заплатить налоги раньше, чем подать декларацию, нужно подать уведомление о сумме налога, сбора, аванса или страховых взносов.

Налоговые агенты по НДФЛ подают такие уведомления два раза в месяц.

Для каждого срока уплаты используется форма КНД 1110355 — «Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов».

Если НДФЛ удержан за период с 23-го числа по конец месяца, уведомление нужно отправить не позднее 3-го числа следующего месяца.

Период Срок Период Срок 1–22 января 26 января 1–22 июля 27 июля 23–31 января 3 февраля 23–31 июля 3 августа 1–22 февраля 25 февраля 1–22 августа 25 августа 23–28 февраля 3 марта 23–31 августа 3 сентября 1–22 марта 25 марта 1–22 сентября 25 сентября 23–31 марта 3 апреля 23–30 сентября 5 октября 1–22 апреля 27 апреля 1–22 октября 26 октября 23–30 апреля 4 мая 23–31 октября 3 ноября 1–22 мая 25 мая 1–22 ноября 25 ноября 23–31 мая 3 июня 23–30 ноября 3 декабря 1–22 июня 25 июня 1–22 декабря 25 декабря 23–30 июня 3 июля 23–31 декабря 30 декабря

Уведомления по страховым взносам по единому тарифу в ФНС

Все компании и ИП с сотрудниками платят взносы по единому тарифу и на травматизм. Исключение — те, кто работает на АУСН. За некоторые категории работников нужно доплачивать взносы по дополнительным тарифам и на дополнительное соцобеспечение. Кроме того, ИП платят взносы за себя (ст. 419 НК РФ).

По страховым взносам в налоговую подают уведомление. Его отправляют, если платёж рассчитан за первый и второй месяцы каждого квартала. Если сумма к уплате нулевая, уведомление можно не подавать.

В году уведомления по взносам отправляют восемь раз. За март, июнь, сентябрь и декабрь их подавать не нужно. Эти данные налоговая получает из расчётов за квартал, полугодие, 9 месяцев и год, поэтому дублировать их нет смысла.

Период Срок Период Срок Январь 25 февраля Июль 25 августа Февраль 25 марта Август 25 сентября Март Не подаётся Сентябрь Не подаётся Апрель 25 мая Октябрь 25 ноября Май 25 июня Ноябрь 25 декабря Июнь Не подаётся Декабрь Не подаётся

Сроки уплаты налогов

НДФЛ с заработной платы и прочих доходов

Компании и ИП обязаны удерживать НДФЛ с доходов сотрудников и вовремя перечислять его в бюджет. За просрочку предусмотрены штрафы.

В 2026 году НДФЛ платят через единый налоговый платёж в общие сроки, независимо от ставки. Деньги поступают на ЕНС, а налоговая списывает их в счёт налога по уведомлению. Сначала закрывается задолженность по НДФЛ, затем текущий платёж, потом — другие налоги.

Срок уплаты зависит от того, кто рассчитывает налог: налоговый агент, предприниматель или обычный гражданин. Если крайний срок приходится на выходной или праздник, заплатить нужно в ближайший рабочий день.

Штраф за несвоевременную уплату для налоговых агентов и ИП составляет 20% от суммы просрочки при ошибке и 40% при умышленном нарушении. Кроме того, начисляются пени за каждый день задержки.

Период Срок Период Срок 1–22 января 28 января 1–22 июля 28 июля 23–31 января 5 февраля 23–31 июля 5 августа 1–22 февраля 2 марта 1–22 августа 28 августа 23–29 февраля 5 марта 23–31 августа 4 сентября 1–22 марта 30 марта 1–22 сентября 28 сентября 23–31 марта 6 апреля 23–30 сентября 5 октября 1–22 апреля 28 апреля 1–22 октября 28 октября 23–30 апреля 5 мая 23–31 октября 5 ноября 1–22 мая 28 мая 1–22 ноября 30 ноября 23–31 мая 5 июня 23–30 ноября 7 декабря 1–22 июня 29 июня 1–22 декабря 28 декабря 23–30 июня 6 июля 23–31 декабря 30 декабря

НДФЛ ИП

ИП на общей системе налогообложения сам рассчитывает и платит НДФЛ. В году нужно внести три авансовых платежа — по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев. Сделать это нужно не позднее 28-го числа следующего месяца, а уведомить налоговую — до 25-го числа.

По итогам года предприниматель доплачивает НДФЛ до 15 июля следующего года. Уведомление в этом случае не требуется, так как налоговая уже получит данные из декларации 3-НДФЛ.

Вид дохода Дата получения дохода Уплата НДФЛ Срок Доход от деятельности ИП Поступление ДС I квартал 2026 года 28.04.2025 Доход от деятельности ИП Поступление ДС Первое полугодие 2026 года 28.07.2025 Доход от деятельности ИП Поступление ДС 9 месяцев 2026 года 28.10.2025 Доход от деятельности ИП Поступление ДС 2026 год 15.07.2027

Страховые взносы за работников

Страховые взносы за работников — это обязательные платежи на их социальное страхование. Работодатель перечисляет государству часть средств, а оно обеспечивает сотрудникам бесплатную медицину, пособия и больничные. Также выплачиваются компенсации за травмы на работе и пенсии.

Период СФР ФНС Январь 16 февраля 2 марта Февраль 16 марта 30 марта Март 15 апреля 28 апреля Апрель 15 мая 28 мая Май 15 июня 29 июня Июнь 15 июля 28 июля Июль 17 августа 28 августа Август 15 сентября 28 сентября Сентябрь 15 октября 28 октября Октябрь 16 ноября 30 ноября Ноябрь 15 декабря 28 декабря Декабрь 15 января 2027 года 28 января 2027 года