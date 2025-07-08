6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года (3 квартал)

Коротко

В отчёте отражают все облагаемые НДФЛ доходы работников с января по сентябрь: зарплату, премии, больничные, дивиденды, ГПХ и другие.

Ошибки в форме ведут к штрафам: 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки, 500 ₽ за неверные данные, при задержке более 20 дней возможна блокировка счёта.

Чтобы избежать санкций, проверьте корректность ИНН, кодов периода и места сдачи, совпадение сумм, даты удержания налога и возвратов.

При обнаружении неточностей подайте уточнённую форму — это позволит снизить или отменить штраф.



6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года нужно сдать до 27 октября 2025 года.