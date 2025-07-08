6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года (3 квартал)

Отчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года — обязательная форма налоговой отчётности для работодателей и налоговых агентов. В этой статье подробно разберём ключевые особенности отчёта за полугодие (3 квартал 2025 года). Рассмотрим типичные ошибки, которые допускают работодатели. И подскажем, как их исправить, чтобы избежать штрафов и претензий со стороны налоговой.
Что такое 6-НДФЛ
НДФЛ — налог на доходы физлиц. Форма 6-НДФЛ (форма по КНД 1151100) отражает доходы физлиц и налог, удержанный с них.
6-НДФЛ — формат для налоговой отчётности, в которой работодатель указывает:
- Доходы, выплаченные физическим лицам.
- Исчисленный и удержанный НДФЛ.
Налог удерживается при каждой выплате и перечисляется в бюджет. Работник получает сумму за вычетом НДФЛ.
Куда подавать отчёт 6-НДФЛ
Индивидуальные предприниматели (ИП) сдают отчёт в ИФНС по адресу прописки.
Юрлица направляют отчёт в отделение налоговой, где работник состоит на учёте. Но есть нюансы.
- Если сотрудники задействованы в деятельности по патенту, то отчётность по ним направляется в инспекцию — по месту фактического ведения этой деятельности.
- Если у компании есть обособленные подразделения, расчёт 6-НДФЛ подаётся отдельно — в ИФНС по месту учёта каждого подразделения.
Срок сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года
Сдать отчёт необходимо не позднее 27 октября 2025 года. Если крайняя сдача отчёта выпадает на выходной, то срок сдвигается на ближайший рабочий день.
Особенности отчёта за 9 месяцев 2025 года
- Отчёт сдаётся нарастающим итогом с января по сентябрь 2025 года.
- Учитываются все выплаты, произведённые физическим лицам за этот период. Среди них заработная плата, отпускные, премии, пособия, договоры ГПХ, доход в натуральной форме, материальная помощь в части суммы, облагаемой налогом.
- В отчёт не включаются справки о доходах (приложение № 1) — они подаются только в годовом отчёте.
- Если хотя бы один раз физлицу выплатили налогооблагаемый доход, сдавать отчёт нужно в каждый следующий период до конца года. Даже если больше ему ничего не платили.
Нормативное регулирование
- Форма и порядок заполнения — приказ ФНС России от 19.09.2023 №ЕД-7-11/649@ (с изменениями от 09.01.2024 №ЕД-7-11/1@).
- Коды бюджетной классификации (КБК) — приказ Минфина от 13.11.2024 №165н.
Ставки НДФЛ и КБК в 2025 году
|Ставка
|Диапазон доходов (с начала года)
|Доход с дивидендов
|КБК
|13%
|До 2,4 млн ₽
|182 101 02010 01 1000 110
|13%
|До 2,4 млн ₽
|НДФЛ с дивидендов, полученных налоговым резидентом РФ
|182 1 01 02130 01 1000 110
|15%
|2,4–5 млн ₽
|182 101 02080 01 1000 110
|15%
|Свыше 2,4 млн ₽
|НДФЛ с дивидендов, полученных налоговым резидентом РФ
|182 1 01 02140 01 1000 110
|18%
|5–20 млн ₽
|182 101 02150 01 0000 110
|22%
|Свыше 50 млн ₽
|182 101 02170 01 0000 110
Что включается в отчёт
Отражаются все доходы, облагаемые НДФЛ:
- Заработная плата, премии.
- Отпускные.
- Больничные.
- Выплаты по договорам ГПХ.
- Дивиденды.
- Доходы в натуральной форме: оплата товаров, услуг за физических лиц и подарки.
- Материальная помощь — в части суммы, облагаемой налогом.
Что не включается в отчёт
- Доходы, с которых физлицо само уплачивает налог, например доходы ИП.
- Доходы, полностью освобождённые от НДФЛ.
- Доходы резидентов других стран, если международный договор освобождает их от НДФЛ в РФ.
Правила заполнения формы
Если заполняете отчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года на бумаге, следуйте правилам по заполнению.
- Пишите заглавными печатными буквами.
- Используйте только лицевую сторону листа формата А4.
- Без корректировок и исправлений.
- Страницы нумеруются начиная с титульного листа.
Указание сумм:
- НДФЛ – без копеек, округление от 50 коп. в большую сторону.
- Доходы, выплаты – с копейками.
Обособленные подразделения:
- По каждому коду ОКТМО – отдельный расчёт 6-НДФЛ.
Особенности для ИП и ООО:
- ИП без работников отчёт сдавать не нужно, если не было выплат.
- ООО даже без сотрудников отчёт сдаётся обязательно.
Штрафы за 6-НДФЛ: что важно знать
Сроки важны: сдаём отчёт — без штрафов и блокировок
- Чтобы избежать неприятностей, лучше не затягивать со сроками.
- Если отчёт отправлен с опозданием, налоговая может начислить по 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки, даже если он неполный.
- Отсрочка более 20 дней – повод для возможной блокировки расчётного счёта.
Внимание к деталям: ошибки тоже могут стоить денег
- Ошибки в расчётах – частая причина штрафов. За некорректные данные может быть начислено 500 ₽.
- Но если вы сами нашли и вовремя отправили корректирующий отчёт – санкций можно избежать. Также штрафа не будет, если ошибка не повлияла на сумму налога и бюджет не пострадал.
Формат сдачи имеет значение
- Если в штате больше 10 сотрудников, отчёт нужно подавать в электронном виде.
- Подача на бумаге, когда она не разрешена, — 200 ₽ штрафа.
Разберём самые распространённые ошибки в отчёте 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года и подскажем, как их быстро исправить.
Типовые ошибки в расчёте 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года и способы их устранения
Заполнение формы 6-НДФЛ требует особой внимательности. Малейшая неточность может привести к штрафам, уточнениям и претензиям со стороны налоговой.
Точка Банк собрал распространённые ошибки, которые допускают налогоплательщики, и рассказал, как их исправить.
1. Неверное указание ИНН
Ошибка: в поле «ИНН» указано неправильное количество цифр.
Как исправить:
- Для ИП обязательно указывать 12 цифр.
- Для организаций – 10 цифр, а две оставшиеся ячейки заполняются прочерками («–»).
2. Неправильный номер корректировки
Ошибка: в расчёте первичной формы указан номер корректировки «1–» или иной.
Как исправить:
- Если расчёт первичный, указывается «0–».
- При подаче уточнённого расчёта номер корректировки увеличивается на единицу: «1–», «2–» и так далее.
3. Ошибка в коде отчётного периода
Ошибка: указан неверный код периода в поле «Отчётный период (код)».
Как исправить:
- За первое полугодие 2025 года указывается код «33».
- В поле «Год» – «2025».
4. Неверно выбран код места представления расчёта
Ошибка: в поле «По месту нахождения (учёта) код» указан не тот код.
Как исправить:
Проверьте соответствие:
- ИП по месту жительства — код «120».
- Организации по месту регистрации — код «214».
5. Отсутствие подписей
Ошибка: расчёт не подписан либо подписан ненадлежащим лицом.
Как исправить:
- Расчёт должен быть подписан руководителем, ИП или уполномоченным представителем.
- Если подписывает представитель, необходимо указать реквизиты доверенности. Приложить её копию к отчёту и указать количество страниц приложения.
6. Несоответствие сумм в разделе 1
Ошибка: сумма в строке 020 не совпадает с суммой строк 021–026.
Как исправить:
- Строка 020 – это совокупная сумма удержанного НДФЛ с начала года.
- Проверьте, чтобы строка 020, равнялась сумме строк 021–026 (учитываются данные за 1 - 3 кварталы).
7. Нарушение сроков удержания и перечисления НДФЛ
Ошибка: сроки уплаты налога не соответствуют действующим правилам.
Как исправить:
Убедитесь, что НДФЛ отражён по правильным датам
- 28.07.2025 – удержания за 1–22 июля.
- 05.08.2025 – за 23–31 июля.
- 28.08.2025 – за 1–22 августа.
- 05.09.2025 – за 23–31 августа.
- 29.09.2025 – за 1–22 сентября.
- 06.10.2025 – за 23–30 сентября.
8. Ошибки в возврате НДФЛ
Ошибка: строки 030–036 заполнены некорректно или не согласованы с возвратами.
Как исправить:
- В строке 030 отражается общая сумма возврата НДФЛ.
- Строки 031–036 – разбивка по срокам возврата, соответствующим срокам уплаты налога.
9. Ошибки в разделе 2: доходы, вычеты, база
Типичные ошибки:
- Занижены или завышены доходы (строка 120).
- Вычеты (строка 130) превышают доходы.
- Неправильно рассчитана налоговая база (строка 131).
- Некорректно указано количество физлиц (строка 110).
Как исправить:
- Проверьте, строку 120. В ней отражаются только фактически выплаченные и облагаемые НДФЛ доходы.
- Убедитесь, что сумма вычетов не превышает доходы.
- Расчёт налоговой базы: строка 120 минус строка 130.
- Количество физлиц – уникальные сотрудники, даже если были уволены и приняты снова.
10. Отражение неудержанного или излишне удержанного налога
Ошибка: отсутствует информация о невозможности удержания налога (строка 170) или о возвратах (строки 180, 190 и 191–196).
Как исправить:
- Строка 170 – для неудержанного налога, например при выплате в натуральной форме.
- Строка 180 – излишне удержанный налог.
- Строки 190–196 – фактически возвращённые суммы по датам возврата.
Если в расчёте 6-НДФЛ есть ошибки:
- Подайте уточнённую форму с верным номером корректировки.
- В случае штрафов направьте в инспекцию ходатайство о снижении штрафных санкций.
Грамотное заполнение 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года — обязанность каждого работодателя. Это поможет избежать штрафов, проверок и лишних запросов от налоговой. Внимание к деталям, знание актуальных требований и своевременная подача формы — залог спокойной работы компании и ИП. Используйте приведённые рекомендации и проверяйте отчёт перед отправкой – это сэкономит время, ресурсы и нервы.