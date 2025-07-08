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6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года (3 квартал)

За одну неточность в форме 6-НДФЛ налоговая может выписать штраф или заблокировать счёт. Разбираем особенности отчёта за 9 месяцев, главные ошибки и сроки сдачи. А ещё разбираемся, как быть, если что-то пошло не так.

03.10.2025
14 945
14 945

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Отчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года — обязательная форма налоговой отчётности для работодателей и налоговых агентов. В этой статье подробно разберём ключевые особенности отчёта за полугодие (3 квартал 2025 года). Рассмотрим типичные ошибки, которые допускают работодатели. И подскажем, как их исправить, чтобы избежать штрафов и претензий со стороны налоговой.

Коротко
6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года нужно сдать до 27 октября 2025 года.
В отчёте отражают все облагаемые НДФЛ доходы работников с января по сентябрь: зарплату, премии, больничные, дивиденды, ГПХ и другие.
Ошибки в форме ведут к штрафам: 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки, 500 ₽ за неверные данные, при задержке более 20 дней возможна блокировка счёта.
Чтобы избежать санкций, проверьте корректность ИНН, кодов периода и места сдачи, совпадение сумм, даты удержания налога и возвратов.
При обнаружении неточностей подайте уточнённую форму — это позволит снизить или отменить штраф.

Что такое 6-НДФЛ 

НДФЛ — налог на доходы физлиц. Форма 6-НДФЛ (форма по КНД 1151100) отражает доходы физлиц и налог, удержанный с них. 

6-НДФЛ — формат для налоговой отчётности, в которой работодатель указывает:

  • Доходы, выплаченные физическим лицам.
  • Исчисленный и удержанный НДФЛ.

Налог удерживается при каждой выплате и перечисляется в бюджет. Работник получает сумму за вычетом НДФЛ.

Куда подавать отчёт 6-НДФЛ

Индивидуальные предприниматели (ИП) сдают отчёт в ИФНС по адресу прописки. 

Юрлица направляют отчёт в отделение налоговой, где работник состоит на учёте. Но есть нюансы. 

  • Если сотрудники задействованы в деятельности по патенту, то отчётность по ним направляется в инспекцию — по месту фактического ведения этой деятельности.
  • Если у компании есть обособленные подразделения, расчёт 6-НДФЛ подаётся отдельно — в ИФНС по месту учёта каждого подразделения.

Срок сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года

Сдать отчёт необходимо не позднее 27 октября 2025 года. Если крайняя сдача отчёта выпадает на выходной, то срок сдвигается на ближайший рабочий день. 

Особенности отчёта за 9 месяцев 2025 года

  • Отчёт сдаётся нарастающим итогом с января по сентябрь 2025 года.
  • Учитываются все выплаты, произведённые физическим лицам за этот период. Среди них заработная плата, отпускные, премии, пособия, договоры ГПХ, доход в натуральной форме, материальная помощь в части суммы, облагаемой налогом.
  • В отчёт не включаются справки о доходах (приложение № 1) — они подаются только в годовом отчёте.
  • Если хотя бы один раз физлицу выплатили налогооблагаемый доход, сдавать отчёт нужно в каждый следующий период до конца года. Даже если больше ему ничего не платили. 

Нормативное регулирование

Ставки НДФЛ и КБК в 2025 году

СтавкаДиапазон доходов (с начала года)Доход с дивидендовКБК
13%До 2,4 млн ₽182 101 02010 01 1000 110
13%До 2,4 млн ₽НДФЛ с дивидендов, полученных налоговым резидентом РФ182 1 01 02130 01 1000 110
15%2,4–5 млн ₽182 101 02080 01 1000 110
15%Свыше 2,4 млн ₽НДФЛ с дивидендов, полученных налоговым резидентом РФ182 1 01 02140 01 1000 110
18%5–20 млн ₽182 101 02150 01 0000 110
22%Свыше 50 млн ₽182 101 02170 01 0000 110

Что включается в отчёт 

Отражаются все доходы, облагаемые НДФЛ:

  • Заработная плата, премии.
  • Отпускные.
  • Больничные.
  • Выплаты по договорам ГПХ.
  • Дивиденды.
  • Доходы в натуральной форме: оплата товаров, услуг за физических лиц и подарки.
  • Материальная помощь — в части суммы, облагаемой налогом.

Что не включается в отчёт 

  • Доходы, с которых физлицо само уплачивает налог, например доходы ИП.
  • Доходы, полностью освобождённые от НДФЛ.
  • Доходы резидентов других стран, если международный договор освобождает их от НДФЛ в РФ.

Правила заполнения формы

Если заполняете отчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года на бумаге, следуйте правилам по заполнению.

  • Пишите заглавными печатными буквами.
  • Используйте только лицевую сторону листа формата А4.
  • Без корректировок и исправлений.
  • Страницы нумеруются начиная с титульного листа.

Указание сумм:

  • НДФЛ – без копеек, округление от 50 коп. в большую сторону.
  • Доходы, выплаты – с копейками.

Обособленные подразделения:

  • По каждому коду ОКТМО – отдельный расчёт 6-НДФЛ.

Особенности для ИП и ООО:

  • ИП без работников отчёт сдавать не нужно, если не было выплат.
  • ООО даже без сотрудников отчёт сдаётся обязательно.

Штрафы за 6-НДФЛ: что важно знать

Сроки важны: сдаём отчёт — без штрафов и блокировок

  • Чтобы избежать неприятностей, лучше не затягивать со сроками.
  • Если отчёт отправлен с опозданием, налоговая может начислить по 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки, даже если он неполный.
  • Отсрочка более 20 дней – повод для возможной блокировки расчётного счёта.

Внимание к деталям: ошибки тоже могут стоить денег

  • Ошибки в расчётах – частая причина штрафов. За некорректные данные может быть начислено 500 ₽.
  • Но если вы сами нашли и вовремя отправили корректирующий отчёт – санкций можно избежать. Также штрафа не будет, если ошибка не повлияла на сумму налога и бюджет не пострадал.

Формат сдачи имеет значение

  • Если в штате больше 10 сотрудников, отчёт нужно подавать в электронном виде.
  • Подача на бумаге, когда она не разрешена, — 200 ₽ штрафа.

Разберём самые распространённые ошибки в отчёте 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года и подскажем, как их быстро исправить.

Типовые ошибки в расчёте 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года и способы их устранения

Заполнение формы 6-НДФЛ требует особой внимательности. Малейшая неточность может привести к штрафам, уточнениям и претензиям со стороны налоговой. 

Точка Банк собрал распространённые ошибки, которые допускают налогоплательщики, и рассказал, как их исправить.  

1. Неверное указание ИНН

Ошибка: в поле «ИНН» указано неправильное количество цифр.

Как исправить:

  • Для ИП обязательно указывать 12 цифр.
  • Для организаций – 10 цифр, а две оставшиеся ячейки заполняются прочерками («–»).

2. Неправильный номер корректировки

Ошибка: в расчёте первичной формы указан номер корректировки «1–» или иной.

Как исправить:

  • Если расчёт первичный, указывается «0–».
  • При подаче уточнённого расчёта номер корректировки увеличивается на единицу: «1–», «2–» и так далее.

3. Ошибка в коде отчётного периода

Ошибка: указан неверный код периода в поле «Отчётный период (код)».

Как исправить:

  • За первое полугодие 2025 года указывается код «33».
  • В поле «Год» – «2025».

4. Неверно выбран код места представления расчёта

Ошибка: в поле «По месту нахождения (учёта) код» указан не тот код.

Как исправить:

Проверьте соответствие:

  • ИП по месту жительства — код «120».
  • Организации по месту регистрации — код «214».

5. Отсутствие подписей

Ошибка: расчёт не подписан либо подписан ненадлежащим лицом.

Как исправить:

  • Расчёт должен быть подписан руководителем, ИП или уполномоченным представителем.
  • Если подписывает представитель, необходимо указать реквизиты доверенности. Приложить её копию к отчёту и указать количество страниц приложения.

6. Несоответствие сумм в разделе 1

Ошибка: сумма в строке 020 не совпадает с суммой строк 021–026.

Как исправить:

  • Строка 020 – это совокупная сумма удержанного НДФЛ с начала года.
  • Проверьте, чтобы строка 020, равнялась сумме строк 021–026 (учитываются данные за 1 - 3 кварталы).

7. Нарушение сроков удержания и перечисления НДФЛ

Ошибка: сроки уплаты налога не соответствуют действующим правилам.

Как исправить:

Убедитесь, что НДФЛ отражён по правильным датам

  • 28.07.2025 – удержания за 1–22 июля.
  • 05.08.2025 – за 23–31 июля.
  • 28.08.2025 – за 1–22 августа.
  • 05.09.2025 – за 23–31 августа.
  • 29.09.2025 – за 1–22 сентября.
  • 06.10.2025 – за 23–30 сентября.

8. Ошибки в возврате НДФЛ

Ошибка: строки 030–036 заполнены некорректно или не согласованы с возвратами.

Как исправить:

  • В строке 030 отражается общая сумма возврата НДФЛ.
  • Строки 031–036 – разбивка по срокам возврата, соответствующим срокам уплаты налога.

9. Ошибки в разделе 2: доходы, вычеты, база

Типичные ошибки:

  • Занижены или завышены доходы (строка 120).
  • Вычеты (строка 130) превышают доходы.
  • Неправильно рассчитана налоговая база (строка 131).
  • Некорректно указано количество физлиц (строка 110).

Как исправить:

  • Проверьте, строку 120. В ней отражаются только фактически выплаченные и облагаемые НДФЛ доходы.
  • Убедитесь, что сумма вычетов не превышает доходы.
  • Расчёт налоговой базы: строка 120 минус строка 130.
  • Количество физлиц – уникальные сотрудники, даже если были уволены и приняты снова.

10. Отражение неудержанного или излишне удержанного налога

Ошибка: отсутствует информация о невозможности удержания налога (строка 170) или о возвратах (строки 180, 190 и 191–196).

Как исправить:

  • Строка 170 – для неудержанного налога, например при выплате в натуральной форме.
  • Строка 180 – излишне удержанный налог.
  • Строки 190–196 – фактически возвращённые суммы по датам возврата.

Если в расчёте 6-НДФЛ есть ошибки:

  • Подайте уточнённую форму с верным номером корректировки.
  • В случае штрафов направьте в инспекцию ходатайство о снижении штрафных санкций.

Грамотное заполнение 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года — обязанность каждого работодателя. Это поможет избежать штрафов, проверок и лишних запросов от налоговой. Внимание к деталям, знание актуальных требований и своевременная подача формы — залог спокойной работы компании и ИП. Используйте приведённые рекомендации и проверяйте отчёт перед отправкой – это сэкономит время, ресурсы и нервы.

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6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года: сроки, ошибки, штрафы — Точка Банк