Уведомление по взносам и НДФЛ, удержанному с выплат

Коротко

В 2026 году работодатели продолжают подавать уведомления по НДФЛ и страховым взносам через ЕНП. По НДФЛ уведомления направляют дважды в месяц: до 25‑го числа — за выплаты с 1‑го по 22‑е число и до 3‑го числа следующего месяца — за выплаты с 23‑го по последнее число месяца. По страховым взносам уведомление подают один раз в месяц — до 25‑го числа.

Работодатели обязаны ежемесячно перечислять страховые взносы. Без уведомления ФНС не спишет налог или взносы с ЕНП, даже если деньги перечислены, поэтому будут начислены пени. Уведомление заполняют по форме КНД 1110355 с правильными КБК и кодами периодов.

Ошибки исправляют в корректировочном уведомлении. Подать уведомление можно онлайн через ФНС или на бумаге. За несвоевременную подачу уведомления штрафы пока не предусмотрены, но налоговая инспекция начислит пени.

