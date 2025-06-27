Уведомление по взносам и НДФЛ, удержанному с выплат

Изменения в 2026 году
С 1 сентября 2026 года налогоплательщики смогут подавать добровольное уведомление с прогнозными суммами НДФЛ и страховых взносов. Документ можно оформить как на весь календарный год, так и на любой период в его пределах.
В уведомлении отражаются:
- по НДФЛ — предполагаемые суммы налога отдельно за периоды с 1-го по 22-е число и с 23-го числа по последнее число каждого месяца;
- по страховым взносам — прогнозные суммы начислений по каждому месяцу.
Такое уведомление позволит заранее сообщить налоговым органам ожидаемые обязательства по НДФЛ и страховым взносам.
Сроки подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам
НДФЛ
|Период удержания налога
|Срок подачи уведомления
|С 1-го по 22-е число месяца
|До 25-го числа текущего месяца
|С 23-го по 31-е (30-е) число месяца
|До 3-го числа следующего месяца
|С 23 по 31 декабря
|До последнего рабочего дня года
Страховые взносы
|Отчётный период
|Срок предоставления
|Январь
|Не позднее 25 февраля
|Февраль
|Не позднее 25 марта
|Март
|25 апреля не предоставляется. Сдаётся отчёт по РСВ
|Апрель
|Не позднее 25 мая
|Май
|Не позднее 25 июня
|Июнь
|27 июля не предоставляется. Сдаётся отчёт по РСВ
|Июль
|Не позднее 25 августа
|Август
|Не позднее 25 сентября
|Сентябрь
|26 октября не предоставляется. Сдаётся отчёт по РСВ
|Октябрь
|Не позднее 25 ноября
|Ноябрь
|Не позднее 25 декабря
|Декабрь
|25 января 2027 года не предоставляется. Сдаётся отчёт по РСВ
Когда уведомление не требуется
Вы можете не подавать уведомление, если:
- Нет выплат, удержаний и начислений.
- Платёж не проходит через систему ЕНП.
- Это страховые взносы индивидуального предпринимателя за себя, в том числе доплата 1% в ПФР.
- Уже сдана отчётность, и налоговая сможет распределить платежи сама.
В остальных случаях уведомления о взносах и НДФЛ обязательны.
Сроки уплаты НДФЛ и страховых взносов
Сроки уплаты НДФЛ
У работодателей два срока уплаты налога на доходы физических лиц:
- До 28-го числа текущего месяца — по уведомлению до 25-го числа.
- До 5-го числа следующего месяца — по уведомлению до 3-го числа.
Важно! В декабре 2026 года действуют особые сроки подачи уведомлений по НДФЛ:
- За период с 1 по 22 декабря уведомление необходимо подать не позднее 25 декабря, а уплатить налог — до 28 декабря 2026 года.
- За период с 23 по 31 декабря и уведомление и уплату налога нужно произвести не позднее 30 декабря 2026 года.
Обратите внимание на эти даты, чтобы избежать просрочек в конце года.
Страховые взносы
|Отчётный период
|Срок уплаты
|Январь
|02 марта
|Февраль
|30 марта
|Март
|28 апреля
|Апрель
|28 мая
|Май
|29 июня
|Июнь
|28 июля
|Июль
|28 августа
|Август
|28 сентября
|Сентябрь
|28 октября
|Октябрь
|30 ноября
|Ноябрь
|28 декабря
|Декабрь
|28 января 2027 года
Индивидуальный предприниматель начислил заработную плату сотрудникам за сентябрь 2026 года. Страховые взносы необходимо перечислить не позднее 28 октября 2026 года.
Подготовка уведомления
Для подачи уведомления используется форма по КНД 1110355.
В титульной части уведомления указываются стандартные сведения. Это регистрационные данные организации или ИП, включая ИНН, КПП, наименование и другие обязательные реквизиты.
Заполнение уведомления
Код налоговой инспекции определяется по адресу регистрации, и его можно узнать на официальном сайте ФНС.
В основной части уведомления указываются те налоги, которые необходимо списать с единого налогового счёта (ЕНС). Если строк для внесения всех обязательств не хватает, допускается оформление нескольких листов основного раздела.
Коды периода уведомления для налогов и взносов ежемесячные
|Период начисления
|Код квартала
|Код месяца
|Как указывать в уведомлении
|Январь
|21
|01
|21/01
|Февраль
|21
|02
|21/02
|Март
|21
|03
|21/03
|Апрель
|31
|01
|31/01
|Май
|31
|02
|31/02
|Июнь
|31
|03
|31/03
|Июль
|33
|01
|33/01
|Август
|33
|02
|33/02
|Сентябрь
|33
|03
|33/03
|Октябрь
|34
|01
|34/01
|Ноябрь
|34
|02
|34/02
|Декабрь
|34
|03
|34/03
Важные моменты при заполнении
- ЕНП перечисляется на ЕНС с использованием единого КБК — 18201061201010000510.
- В уведомлении о распределении платежа указывается конкретный КБК. Он зависит от вида налога или взноса.
Например:
- Для единого страхового взноса за сотрудников — 18210201000011000160.
- Для НДФЛ по ставке 13% — 18210102010011000110.
Код бюджетной классификации (КБК) можно найти на сайте ФНС России.
В уведомлении надо указывать начисленную сумму налога или взноса, а не фактически перечисленную.
Пример заполнения уведомления
Рассмотрим ситуацию. ИП рассчитал заработную плату за июль 2026 года:
- НДФЛ с выплат сотрудникам — 21 380 ₽.
- Страховые взносы в ФНС — 44 120 ₽.
Индивидуальный предприниматель ошибочно перечислил на ЕНС 66 000 ₽, что на 500 ₽ больше необходимой суммы (21 380 + 44 120 = 65 500 ₽).
В этом случае в уведомлении следует указать:
- НДФЛ — 21 380 ₽ по соответствующему КБК.
- Страховые взносы — 44 120 ₽ по своему КБК.
Оставшиеся 500 ₽ останутся на ЕНС до подачи нового уведомления или расчёта. Их учтут при распределении будущих платежей. Также сумму можно вернуть по заявлению в установленном порядке.
Форма 6-НДФЛ подаётся по итогам каждого квартала. Уведомление по НДФЛ за третий месяц также обязательно и должно быть направлено в установленные сроки.
Исправления и корректировки в уведомлении
Если в уведомлении обнаружили ошибку, её можно исправить. При неверно указанной сумме достаточно подать новое уведомление с корректными данными. Если ошибка допущена в КБК, ОКТМО или других кодах, сначала необходимо обнулить сведения в ранее отправленном уведомлении. Затем направить новое уведомление с правильными реквизитами.
Способы подачи уведомления
Уведомления подаются в ИФНС по месту регистрации организации или ИП. Сделать это можно в бумажной и электронной форме.
В какой форме подать уведомление о взносах и НДФЛ
Уведомление можно отправить через электронные сервисы ФНС или воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика.
Бумажная форма тоже возможна, но только при соблюдении ряда условий. Её можно использовать, если вы не обязаны сдавать отчётность в электронном виде. Ваша организация не должна являться крупнейшим налогоплательщиком, а среднесписочная численность сотрудников не должна превышать 100 человек. Как в прошлом, так и в текущем году.
Как подать уведомление о взносах и НДФЛ
Лично — уведомление можно подать при личном визите в налоговую инспекцию по месту регистрации.
Через личный кабинет или электронные сервисы ФНС — все необходимые документы можно направить онлайн, без очередей и визитов в офис.
Через Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк — сервис помогает подготовить уведомления и другую налоговую отчётность, а также отправить документы в ФНС онлайн, что позволяет сэкономить время и избежать ошибок при заполнении.
Что будет если не подать уведомление
В 2024 году ФНС придерживалась мягкой позиции. За несвоевременную подачу уведомлений штрафов не было. Но пени начислялись. Это происходило из-за того, что налоговая не имела данных, за какой налог и период поступил платёж на ЕНС.
Налоговая начисляет суммы к уплате именно по уведомлениям. Если налог уплачен, но уведомление не подано, деньги зависают и не считаются полученными. Формально это считается неуплатой, и ИФНС может начислить пени.
В 2026 году правовых оснований для штрафов за просрочку уведомлений по-прежнему нет.