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Как проверить позиции карточек товара на Wildberries

22.03.2024
7881
7881

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Когда селлер начинает продажи на маркетплейсе, он контролирует позиции карточек товаров. Проверить место карточки Wildberries в выдаче можно с помощью сервисов аналитики и сбора данных. Расскажем, зачем нужна проверка позиций на ВБ, как часто нужно узнавать позиции, как поднять карточку выше на странице выдачи.

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Зачем проверять позиции карточек товара на Вайлдберриз

Когда покупатель ищет товар на ВБ, он пишет название в поисковую строку. В ответ маркетплейс выдаёт популярные позиции: среди первых предложенных товаров покупатель обычно выбирает подходящий. Соответственно, чем выше товар на странице в поисковой выдаче, тем выше шансы его продать. 

Узнавать позиции на ВБ необходимо, чтобы знать реальное место в органической выдаче без рекламы. Понимание того, по каким запросам, в каких кластерах и категориях виден товар, позволяет корректировать ситуацию при помощи разных инструментов.

Как узнать позицию товара на Вайлдберриз

Есть 3 способа узнавать место карточки на Wildberries. 

  1. Считать вручную. Посмотреть позицию можно просто через поиск. Это бесплатно, вариант подходит для селлеров с небольшим количеством товаров. 
  2. Отслеживать с помощью аналитических сервисов. Например, посмотреть место на странице в выдаче можно через MPSTATS, Маяк, Wildbox.
  3. Проверять через telegram-бот. 

Как часто нужно проверять позиции на Вайлдберриз

Селлер сам определяет частотность проверок на ВБ. Кто-то анализирует позиции ежедневно, кто-то — раз в месяц. Главное — регулярность проверок, которая позволит отслеживать изменения. 

Я рекомендую проверять позиции 1 раз в неделю. Это оптимальный период для проверки, потому что постоянно меняются сезоны, тренды, гендерные праздники. Место может слетать или, наоборот, подниматься на странице, поэтому селлеру важно вовремя узнавать об этом и понимать, что от чего зависит. 


Посмотреть место в выдаче можно в любой момент. Проверка помогает отследить причину взлёта или падения, чтобы в следующий раз заранее подготовиться к такой же ситуации.

Ольга Чинова эксперт по Wildberries

Принципы ранжирования на Вайлдберриз

Позиция в поисковой выдаче на ВБ зависит от нескольких факторов. Часть из них можно корректировать бесплатно. Например, самому отвечать на отзывы или делать красивые фотографии для карточек.

  1. Объёмы продаж. На товар есть постоянный спрос? Карточка будет ранжироваться выше. Но, если система вычислит самовыкуп или другую подозрительную операцию, товар не будет считаться в общем объёме. 
  2. Время сборки и доставки. Чем быстрее доставка от селлера к покупателю, тем выше WB будет показывать карточку. 
  3. Конверсия. Показатель того, как часто продаётся товар. Если товар популярный и хорошо продаётся, он будет подниматься выше. 
  4. Рейтинг селлера. Его формирует маркетплейс по рейтингу заведенных карточек, оценки товаров и срокам доставки.
  5. Рейтинг товара и отзывы. Точка рассказывала, как увеличить количество отзывов и как правильно на них отвечать
  6. Индекс цены. Показатель отражает, насколько выгодна цена на Wildberries по сравнению с другими площадками. 
  7. Качество заполнения карточки. Точка подробно рассказывала, как правильно заполнить карточку на Wildberries.

Чтобы товар попал на первую страницу, селлеру надо следить одновременно за несколькими факторами. Визуал, конкурентная цена, география продаж, участие в акциях, рейтинг, правильное позиционирование — всё это в сумме выводит на первые места на странице.

Ольга Чинова эксперт по Wildberries

Как повысить позиции на Вайлдберриз 

Если основные требования соблюдены, но карточка всё равно не взлетает в топ ВБ, стоит скорректировать SEO-оптимизацию. Это можно бесплатно сделать самому или нанять специалиста.

В первую очередь, убрать нерелевантные или низкочастотные слова, которые не ведут трафик на карточку. 

Например, если селлер продаёт брюки-клёш, а в карточке товара указаны ключевые слова «леггинсы, шорты, джинсы», в карточку товара попадёт нецелевая аудитория. Такие покупатели могут посмотреть товар и просто закрыть карточку как неподходящую. 

Раньше многие эксперты учили писать в карточке максимум похожих слов. Сейчас так не делают, потому что в итоге в карточку приходят покупатели, которым нужен другой товар. Если вы уже заполнили карточку неправильно, можете сами бесплатно провести проверку и исправить ситуацию. Просто пропишите релевантные слова в наименовании, характеристиках, описании.Также важно посмотреть конкурентов и отследить ключевые слова. Это помогает узнавать, какие кластеры ведут в карточку больше трафика. 

Ольга Чинова эксперт по Wildberries

Кластеры — сбор ключевых фраз в разных формулировках. Например, есть категория «Брюки» с несколькими подкатегориями: 

  • брюки-клёш;
  • брюки-клёш для мальчиков;
  • брюки-клёш джинсовые;
  • брюки-клёш школьные. 

Всё это — кластеры. В них есть ключевое словосочетание «брюки-клёш» в разных формулировках. Представим, что «брюки-клёш для мальчиков» ведут 10 000 запросов и основной трафик, а по остальным кластерам — от 1000 до 5000 запросов. Соответственно, для продвижения карточки в топ стоит использовать самый частотный кластер и соблюдать требования, чтобы выйти на первую страницу по этому запросу. 

Это поможет бесплатно поднять карточку на странице и привести в неё целевую аудиторию: покупатели смогут быстро посмотреть заказать нужный товар, а продавец — увеличить число продаж. А ещё после корректировки информации можно запускать рекламу, делать раздачи или кешбэки за отзывы. 

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Как проверить позиции карточек товара на Wildberries – Способы проверки и отслеживания позиций на Вайлдберриз – Банк Точка