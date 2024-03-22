Как проверить позиции карточек товара на Wildberries

Когда селлер начинает продажи на маркетплейсе, он контролирует позиции карточек товаров. Проверить место карточки Wildberries в выдаче можно с помощью сервисов аналитики и сбора данных. Расскажем, зачем нужна проверка позиций на ВБ, как часто нужно узнавать позиции, как поднять карточку выше на странице выдачи.
Зачем проверять позиции карточек товара на Вайлдберриз
Когда покупатель ищет товар на ВБ, он пишет название в поисковую строку. В ответ маркетплейс выдаёт популярные позиции: среди первых предложенных товаров покупатель обычно выбирает подходящий. Соответственно, чем выше товар на странице в поисковой выдаче, тем выше шансы его продать.
Узнавать позиции на ВБ необходимо, чтобы знать реальное место в органической выдаче без рекламы. Понимание того, по каким запросам, в каких кластерах и категориях виден товар, позволяет корректировать ситуацию при помощи разных инструментов.
Как узнать позицию товара на Вайлдберриз
Есть 3 способа узнавать место карточки на Wildberries.
- Считать вручную. Посмотреть позицию можно просто через поиск. Это бесплатно, вариант подходит для селлеров с небольшим количеством товаров.
- Отслеживать с помощью аналитических сервисов. Например, посмотреть место на странице в выдаче можно через MPSTATS, Маяк, Wildbox.
- Проверять через telegram-бот.
Как часто нужно проверять позиции на Вайлдберриз
Селлер сам определяет частотность проверок на ВБ. Кто-то анализирует позиции ежедневно, кто-то — раз в месяц. Главное — регулярность проверок, которая позволит отслеживать изменения.
Принципы ранжирования на Вайлдберриз
Позиция в поисковой выдаче на ВБ зависит от нескольких факторов. Часть из них можно корректировать бесплатно. Например, самому отвечать на отзывы или делать красивые фотографии для карточек.
- Объёмы продаж. На товар есть постоянный спрос? Карточка будет ранжироваться выше. Но, если система вычислит самовыкуп или другую подозрительную операцию, товар не будет считаться в общем объёме.
- Время сборки и доставки. Чем быстрее доставка от селлера к покупателю, тем выше WB будет показывать карточку.
- Конверсия. Показатель того, как часто продаётся товар. Если товар популярный и хорошо продаётся, он будет подниматься выше.
- Рейтинг селлера. Его формирует маркетплейс по рейтингу заведенных карточек, оценки товаров и срокам доставки.
- Рейтинг товара и отзывы. Точка рассказывала, как увеличить количество отзывов и как правильно на них отвечать.
- Индекс цены. Показатель отражает, насколько выгодна цена на Wildberries по сравнению с другими площадками.
- Качество заполнения карточки. Точка подробно рассказывала, как правильно заполнить карточку на Wildberries.
Как повысить позиции на Вайлдберриз
Если основные требования соблюдены, но карточка всё равно не взлетает в топ ВБ, стоит скорректировать SEO-оптимизацию. Это можно бесплатно сделать самому или нанять специалиста.
В первую очередь, убрать нерелевантные или низкочастотные слова, которые не ведут трафик на карточку.
Например, если селлер продаёт брюки-клёш, а в карточке товара указаны ключевые слова «леггинсы, шорты, джинсы», в карточку товара попадёт нецелевая аудитория. Такие покупатели могут посмотреть товар и просто закрыть карточку как неподходящую.
Кластеры — сбор ключевых фраз в разных формулировках. Например, есть категория «Брюки» с несколькими подкатегориями:
- брюки-клёш;
- брюки-клёш для мальчиков;
- брюки-клёш джинсовые;
- брюки-клёш школьные.
Всё это — кластеры. В них есть ключевое словосочетание «брюки-клёш» в разных формулировках. Представим, что «брюки-клёш для мальчиков» ведут 10 000 запросов и основной трафик, а по остальным кластерам — от 1000 до 5000 запросов. Соответственно, для продвижения карточки в топ стоит использовать самый частотный кластер и соблюдать требования, чтобы выйти на первую страницу по этому запросу.
Это поможет бесплатно поднять карточку на странице и привести в неё целевую аудиторию: покупатели смогут быстро посмотреть заказать нужный товар, а продавец — увеличить число продаж. А ещё после корректировки информации можно запускать рекламу, делать раздачи или кешбэки за отзывы.