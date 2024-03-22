Как проверить позиции карточек товара на Wildberries

Я рекомендую проверять позиции 1 раз в неделю. Это оптимальный период для проверки, потому что постоянно меняются сезоны, тренды, гендерные праздники. Место может слетать или, наоборот, подниматься на странице, поэтому селлеру важно вовремя узнавать об этом и понимать, что от чего зависит.





Посмотреть место в выдаче можно в любой момент. Проверка помогает отследить причину взлёта или падения, чтобы в следующий раз заранее подготовиться к такой же ситуации.