Как оформить карточку товара на Wildberries

Первое впечатление на Wildberries можно произвести карточкой товара. Если она яркая, понятная и внушает доверие, то покупатель изучит её и с большой вероятностью в итоге сделает заказ. Но как правильно оформить виртуальную витрину?

Точка составила пошаговую инструкцию, как создать карточку товара на Wildberries. Разберём все этапы: от добавления товара на маркетплейс до составления описания, которое привлечёт покупателей.





Шаг 1: добавьте товар на маркетплейс

Стать партнёром на wb может индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью и самозанятый. Чтобы зарегистрироваться, нужно внести гарантийный платёж 30 000 рублей. Он вернётся на счёт в рекламный кабинет, и вы сможете использовать эти деньги для продвижения товаров.

После одобрения аккаунта активируется личный кабинет, через который происходит заполнение карточки товара. Для этого продавцу нужно выбрать в меню «Товары и цены» → «Карточки товаров» → «Добавить товар» → вписать название → система сама предложит подходящую категорию.

Создание карточек на Вайлдберриз: зайдите в личный кабинет → «Товары и цены» → «Карточки товаров»

Создание карточек на Вайлдберриз: нажмите на кнопку «Добавить», а потом на «Сохранить»

ЛАЙФХАК Советуем заполнить максимальное количество полей, а не только обязательные пункты под звёздочкой. Это улучшит ранжирование и поисковую способность товара.

Шаг 2: укажите название бренда

Нейминг бренда прописывается согласно маркировке продукта. Но по правилам маркетплейса в названии нельзя:

использовать номера, слеши и специальные символы;

писать ИП/ООО, то есть «ООО Вам понравится» — неправильное указание бренда в карточке товара, а «Вам понравится» — корректное;

подменять название бренда названием своего магазина, товара и его категории. При отсутствии зарегистрированной товарной марки или документов, которые дают право продавать товар чужого бренда, нужно просто написать в форме: «Нет бренда».

Сейчас актуально создавать и рекламировать свой бренд. Но для этого должно быть ещё и внешнее продвижение. Ольга Чинова эксперт по торговле на маркетплейсах

ЛАЙФХАК Внимательно заполняйте карточки товаров. Если какие-то поля окажутся заполнены некорректно, система сама отредактирует их. Но не факт, что это положительно скажется на выдаче товара. Либо карточки с ошибками могут попасть в бан или спам, а это снижает рейтинг продавца.

Шаг 3: напишите название продукции

Название должно быть не длиннее 60 символов, а слова не должны повторяться. Маркетплейс снижает рейтинг карточки товара из-за повторов. В правой части будут выведены подсказки, что нужно исправить.

Оформление карточек на Вайлдберриз: напишите название бренда

Правильно написанное название товара влияет на поисковую выдачу карточки товара. По тем словам, которые вы укажете в наименовании, покупатели смогут найти товар. Есть приоритетность ранжирования ключевых слов:

Наименование. Ключевые слова. Описание.

ЛАЙФХАК Опытные продавцы когда пишут наименование, используют ключевые высокочастотные слова.

Шаг 4: укажите состав, размеры и дополнительные характеристики продукции

Состав. Он не может состоять из одного слова или дублировать название готового продукта. Нужно перечислить элементы, из которых состоит готовый продукт. Ограничение — 10 деталей. По возможности их стоит указать в процентном соотношении и не использовать аббревиатуры. Например, «х/б» нужно прописать как «хлопок».

Например:

✅ Хлопок — 90%, эластан — 10%.

❌ Шампунь.

❌ 100% банан.

ЛАЙФХАК Пример индексируемого значения — «хлопок», а неиндексируемого — «коттон». Если использовать последнее, то фильтры маркетплейса его не считают и карточка не попадёт в выдачу по ключевым запросам.

Комплектация. Её прописывают только для сложносоставных товаров. Это список всех предметов, которые получит покупатель, если сделает заказ. Например, у смартфона в комплектации может быть чехол, зарядное устройство, наушники и прочее.

Страна производства товара. Её можно посмотреть в документации поставщика.

Артикул. Продавец придумывает его самостоятельно — это комбинация букв и цифр, которая помогает различать товары и упрощать их поиск в программе складского учёта.

На основе артикулов продавца wb сгенерирует собственные — именно они будут отображаться в карточке товара.

Упаковка товара. Важно правильно указать размер упаковки, потому что это влияет на суммы удержаний — на хранение и логистику. Если приуменьшить размер упаковки более чем на 10%, можно получить штраф.

Также через поддержку можно указать дополнительную характеристику, если её нет по умолчанию. Например, если продавец добавляет на маркетплейс корм для кошек, можно создать характеристику «Тип — сухой». Как и в других пунктах, здесь запрещено использовать синонимы, дубли и не относящиеся к товару словосочетания. Нужно использовать логичные и уникальные формулировки, чтобы карточка не попала в спам и полно описала продукт.

Шаг 5: добавьте описание в карточке товара

Описание карточки должно быть максимально точным, иначе продавца ждут возвраты и недовольные отзывы. Текст должен быть грамотным и понятным. Будет плюсом, если его удастся стилизовать под Tone of Voice вашего бренда.

Опишите то, что поможет покупателю лучше узнать товар, но избегайте клише и преувеличений. Человек скорее доверится честному описанию, в котором спокойно перечислены особенности товара, чем рекламному лозунгу.

Описание должно быть не больше 2 000 символов. В тексте запрещены специальные серверы, домены, теги. А вот что должно быть, так это ключевые слова. Чтобы поисковики индексировали вашу карточку, она должна быть SEO-оптимизирована.

ЛАЙФХАК Включите в описание как можно больше полезной информации о товаре, а также перечислите особенности продукции. Изначально покупатель видит в карточке только две первые строчки. Чтобы прочитать остальное, нужно развернуть текст. Поэтому сразу переходите к делу: если читатель не заинтересуется с первых слов, то раскрывать подробную информацию точно не станет.

Если не знаете, как создавать SEO-описания для карточек, Точка Банк вам поможет. Наш сервис автоматически подберёт ключевые слова и создаст продающий текст. Больше просмотров — выше продажи! Его можно попробовать бесплатно.

Шаг 6: прикрепите фотографии и видео к карточке товара на маркетплейсе

Визуальное оформление — один из самых важных аспектов. От него зависит отклик покупателей и итоговое количество заказов. К товару нужно прикрепить минимум 1 фото, но Точка советует загружать не менее 5. Максимальное количество — 30 иллюстраций. Можно также добавлять видео.

Нужно использовать оригинальные кадры и в хорошем качестве, чтобы выделяться среди конкурентов на маркетплейсе и покупатели могли детально разглядеть товар. Поэтому закажите профессиональную фотосессию и оплатите услуги дизайнера. Но если у вас такой возможности нет, есть альтернатива — сервис от Точки. Он создаёт инфографику для карточек товаров на маркетплейсах.

Эту инфографику создала Точка. Мы проанализировали сотни карточек товара, выбрали лучшие и на их основе обучили искусственный интеллект

Для главного фото лучше выбрать кадр, где видно лицевую сторону товара без лишних предметов, обстановки и декора. Дальше можно добавить инфографику с краткой информацией о продукции и кадры взаимодействия с другими предметами, чтобы дать покупателю представление о реальном размере и объёме товара.

Если есть лицензии, сертификаты безопасности и оригинальности бренда, фотографии документов лучше тоже загрузить в карточку товара. Ещё можно добавить иллюстрацию с размерной сеткой, фотографию всех элементов комплектации, видео с эксплуатацией товара и так далее.

Главное — сделать так, чтобы покупатель максимально правдоподобно представил себе продукцию, и ответить на все вопросы по её эксплуатации.

Требования к фото на Вайлдберриз:

Формат: JPG, PNG, WEBP

Разрешение: от 700×900 px

Качество сжатия: от 65%

Размер: до 10 Мб

Количество: от 1 до 30 шт.

Требования к видео на Вайлдберриз:

Формат: MOV, MP4

Размер: до 50 Мб

Количество: 1 шт.

Выводы