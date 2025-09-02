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Маркетплейсы

Соответствие китайских размеров одежды российским: для женщин, мужчин и детей

При закупке одежды из Китая можно столкнуться с несоответствием размеров. Китайские производители ориентируются на местный рынок и используют свою размерную сетку. 

Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой рассказывает, как учитывать особенности размеров китайской одежды, чтобы ассортимент соответствовал ожиданиям покупателей из России.

15.09.2026
9057
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Авторы

Коротко
Китайский размер нельзя точно перевести в российский только по букве (S, M, L) или цифре — нужно сверять сантиметровые замеры. У азиатских брендов свои лекала, и одежда часто маломерит. Разница зависит от фабрики и фасона — одна модель будет маломерить на размер, другая сядет в точности.
Перед заказом партии запросите у поставщика размерную сетку с параметрами в сантиметрах, закажите образец, снимите с него мерки и сравните с заявленными. Только после этого можно закупать партию.
Для продаж на маркетплейсах укажите в карточке точную размерную таблицу. Это снизит возвраты и негативные отзывы, а также сократит поток однотипных вопросов в поддержку.

Как правильно выбрать размер 

При выборе товаров селлеру стоит учитывать следующие факторы: 

  • Нужно знать параметры — объём груди, талии, бёдер, длину изделия. В разных странах одни и те же цифры могут соответствовать разным размерам. Например, российский 44 у женского платья может быть китайским S, европейским 38 или американским 10.
  • Размерные сетки верхней одежды, белья и брюк сильно отличаются.
  • Азиатские марки часто маломерят. Если параметры попадают на границу между размерами, лучше выбрать больший.

Что влияет на размер одежды

Два предмета одежды одинакового размера у двух производителей могут отличаться по параметрам. Поэтому перед закупкой стоит изучить размерную сетку производителя.

Индивидуальные особенности фигуры — самый важный фактор. Даже при правильных стандартных размерах вещь может не подойти из-за особенностей телосложения: большой разницы в объёмах груди и талии, ширины плеч или длины ног. Продавец не сможет повлиять на такие моменты и учесть их при закупке продукции.

На посадку вещи влияет материал. Платья или брюки из эластичных тканей хорошо сидят по фигуре, тогда как плотные материалы требуют запаса. Обратите внимание на крой:

  • облегающие модели лучше заказывать на размер больше;
  • oversize-вещи можно брать в стандартном размере, но китайские варианты могут быть более облегающими, узкими в плечах и груди.

Сезонность также имеет значение: зимние вещи часто берут с запасом для комфортного ношения поверх другой одежды.

Как правильно снять мерки для покупки одежды 

Укажите в карточке рекомендации для покупателей — как узнать китайский размер одежды. Чтобы снять мерки, понадобится сантиметровая лента. Для точных измерений желательно быть в облегающей одежде или белье. Но при подборе верхней одежды это необязательно.

Основные замеры

ЗамерКак получитьДля какой одежды может понадобиться
Обхват грудиПроведите ленту вокруг самой широкой части груди. Не затягивайте слишком сильно — лента должна плотно прилегать, но не сдавливатьБлузы, кофты, толстовки, платья, верхняя одежда, бельё
Обхват талии
Найдите естественную линию талии. Для этого можете завязать шнурок или резинку в районе талии и замерить обхват.
Измеряйте слегка выдохнув, не втягивая живот
Брюки, юбки, шорты
Обхват бёдерИзмерьте самую широкую часть бёдерБрюки, юбки, шорты, верхняя одежда, нижнее бельё
Длина рукаваНемного согните руку в локте. Измерьте расстояние от плеча до локтя, затем до запястьяБлузки, платья, кофты
РостИзмерьте расстояние от макушки головы до подошвы ступнейВерхняя одежда, брюки
Длина изделияОт основания шеи до желаемой длины для плечевых изделий (пиджаки, пальто, платья и т.д.). От талии до желаемой длины для поясных изделий (брюки, юбки, шорты)Платья, верхняя одежда, брюки, шорты, юбки

Дополнительные замеры (если нужны):

  • Ширина плеч — от края одного плеча до другого. Требуется для футболок, толстовок.
  • Обхват шеи — для рубашек (измерьте основание шеи плюс 1–2 см).
  • Ширина под проймами — для утеплённых жилетов.

Записывайте все цифры и сравнивайте с размерной сеткой магазина или бренда. Если параметры на границе размеров, выбирайте больший или уточняйте у продавца.

В чём отличия китайских размеров от международных

Азиатские размеры часто отличаются от российских или европейских, так как рассчитаны на более миниатюрную фигуру. В Китае нет единого стандарта: каждый бренд может использовать свою сетку, поэтому даже при одинаковой маркировке (S, M, L) вещь может сесть по-разному.

Особенности китайских размеров:

  • Ориентированы на узкие плечи, короткие рукава. 
  • Больше ориентируются на силуэт и длину изделия вместо объёма груди или талии.
  • Даже при указании международных размеров (XS, XL) фактические мерки могут быть меньше.
  • В размерной сетке могут отсутствовать большие размеры.
  • Допускается погрешность ±2–3 см, например, заявили 92 см по груди, но на деле окажутся 90–94 см.

Всегда проверяйте размерную сетку продавца. Если обычный размер — M, в китайском магазине может подойти L или даже XL. 

Как читать китайскую карточку товара

В карточках товаров размеры часто указывают на английском языке, иероглифами или схематичными изображениями с основными параметрами. 

Таблицы с мерками обычно располагают внизу страницы рядом с характеристиками товара, на одной из фотографий, сразу после перечня размеров или отзывов.

Если описание полностью на китайском, воспользуйтесь переводчиком в браузере или в самом маркетплейсе. Например, у Алибабы можно выбрать русский язык. 

Таблицы соответствия

Если товар уже пришёл с китайской размерной сеткой и непонятно, как его адаптировать, поможет сверка замеров. Нужно снять основные мерки (грудь, талия, длина) и сопоставить с российскими размерами.

Некоторые магазины, например Aliexpress, публикуют подробные размерные таблицы с дополнительными рекомендациями по посадке, особенностям модели, единицам измерения (в сантиметрах, футах). Можно найти данные по категориям, например сетка для женской одежды или отдельно для верхней одежды, брюк.

Для точности прикладывайте сравнительные таблицы с данными по каждому размеру — это сделает выбор для покупателей ещё удобнее.

Таблица для женской одежды

РФ
МеждународныйКитайскийДлина
рукава

Обхват бёдерОбхват талииОбхват
груди

38XXSS58/60825876
40XSM59/61866280
42SM59/61926684
44ML60/62967088
46ML60/62
1007492
48LXL60/621047896
50LXXL61/6310882100
52XLXXL61/6311286104
54XXLXXXL61/6311690108

Таблица для мужской одежды

РФ
МеждународныйКитайскийДлина
рукава

Обхват бёдерОбхват талииОбхват
груди

44XXSS59927088
46XSM60967692
48SL611008296
50MXL6210488100
52LXXL6310894104
54XLXXXL63112100108
56XXLXXXL64116106112
58XXXLXXXL64120112116
60XXXL4XL65124118120

Таблица для детской одежды

Китайский размерВозрастОбхват грудиОбхват талииОбхват бёдер
801–2 года52–5450–5254–56
902–3 года56–5852–5458–60
1003–4 года60–6254–5662–64
1104–5 лет64–6656–5866–68
1205–6 лет68–7058–6070–72
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Полезные советы по выбору размера

Перед заказом товара сверяйте мерки с таблицами, чтобы приобрести наиболее ходовые размеры. Не забывайте, что одежда часто маломерит, поэтому выбирайте плюс 1–2 размера к привычному.

Проверьте отзывы покупателей

Перед оформлением заказа уделите время анализу отзывов. Покупатели часто указывают: «беру обычно М, здесь взял XL — сидит вплотную» или «длина на 10 см короче заявленной», «маломерит на два размера». 

Особенно полезны могут быть отзывы с фото примерок, где видно реальную посадку вещи. 

Для популярных товаров ищите видеообзоры, они дают полное представление о размере и особенностях изделия, например как лежит капюшон у куртки или драпировка на платье.

Обратите внимание на дополнительные измерения

Не ограничивайтесь буквенными обозначениями (S/M/L). Внимательно изучите таблицу размеров, где должны быть указаны основные параметры (обхваты груди, талии, бёдер), длина изделия и рукавов, внутренний шов для брюк.

Не бойтесь спрашивать у продавца

Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы через систему сообщений:

  • Какой реальный обхват груди в размере XL?
  • Эта модель идёт в размер или маломерит?
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Адаптируйте китайскую размерную сетку под российскую

Если оставить только китайскую маркировку, покупатели могут ошибиться с выбором — это приведет к росту возвратов, снижению конверсии и отрицательным отзывам. Чтобы избежать таких проблем, адаптируйте изделия под российские стандарты — как в пошиве, так и в маркировке.

  • Сразу после обложки товара на маркетплейсе разместите карточку с соответствием размеров, например китайский S → российский 42-44, китайский M → российский 44-46, китайский L → российский 46-48. 
  • Обновите маркировку на бирках и в карточке. 
  • Добавьте свою размерную таблицу в карточку товара — укажите точные замеры (обхват груди, талии, бёдер, длину рукава и т. д.). Это минимизирует ошибки при выборе.
  • Если у производителя есть такая возможность — заранее согласуйте пошив по российским лекалам.

Маршрут закупки одежды из Китая

  1. Выбрать категорию и фасон товара с учётом спроса и маржинальности. Ориентируйтесь на аналитику маркетплейсов и нишевые тренды.
  2. Запросить у поставщика размерную сетку именно для этой модели. Нужны замеры в сантиметрах: обхват груди, талии и бёдер, длина изделия, длина рукава, ширина плеч. Попросите фото замеров на манекене или ровной поверхности с сантиметровой лентой.
  3. Заказать образец или размерный ряд перед крупной партией. Достаточно по 1–2 единицы ходовых размеров — это дешевле, чем покрывать возвраты из‑за несоответствия размеров. Желательно отправить производителю лекала размерной сетки, чтобы он отшил по ним образцы. Так не придётся адаптироваться под китайские размеры, покупатели будут легче ориентироваться при выборе одежды, и процент отказов из-за несоответствия размеров уменьшится. 
  4. Снять мерки с образца и сравнить их с таблицей в сантиметрах — фиксируйте расхождения и отмечайте, насколько вещь маломерит или большемерит.
  5. Подготовить свою таблицу для карточки на маркетплейсе. Включите размеры, параметры модели, фото посадки и предупреждение о маломерности, если оно подтверждено замерами. Это снижает количество возвратов и нагрузку на поддержку.
  6. Отдельно проверить поставщика, документы, маркировку и сроки доставки, если партия идёт из Китая под продажу. Запросите бизнес‑лицензию, уточните схему работы (производитель или посредник), согласуйте упаковку и сроки.
  7. Согласовать с поставщиком условия по браку и пересорту. Зафиксируйте в переписке или спецификации к контракту допустимый процент брака, порядок возврата и замены, а также кто оплачивает обратную доставку. Это защитит от спорных ситуаций при приёмке партии.
  8. Заранее определить способ доставки и тип логистики, например белая доставка. Заложите в расчёт сроки, габариты, вес и возможные доплаты за перевес или перегруз.

Если не хотите заниматься всем этим сами, оставьте заявку в сервисе «Закупки из Китая». Возьмём на себя каждый этап закупки и доставим товары в срок.   

Вопросы по теме

Почему китайская одежда часто маломерит?

Китайские фабрики ориентируются на параметры местного рынка и используют собственные лекала, а не российские размерные стандарты. Из‑за этого даже при маркировке «соответствует» вещь может не подойти по меркам РФ. Чтобы избежать возвратов, перед закупкой обязательно сверяйте сантиметровые замеры и тестируйте образцы.

Как подготовить таблицу размеров для карточки товара на маркетплейсе?

Включите в таблицу ключевые параметры в сантиметрах: обхват груди, талии, бёдер, длину изделия, длину рукава. Добавьте фото посадки на модели и пометку о маломерности, если она подтверждена замерами.

Нужно ли заказывать образцы перед массовой закупкой одежды?

Да, особенно для продаж на маркетплейсах. Ошибка в размере — одна из главных причин возвратов и снижения рейтинга карточки.

Китайские вещи меньше, чем русские или европейские?

Да. Китайские размеры основаны на азиатских стандартах, где средние параметры меньше, чем у россиян или европейцев.

Как правильно снять мерки, чтобы выбрать одежду по размерной сетке?

Измерьте обхваты груди, талии и бёдер сантиметровой лентой, стойте прямо в расслабленном положении, не втягивайте живот. Учитывайте, что облегающие модели из нетянущейся ткани требуют плюс 1,5–2 см к замерам.

Можно ли вернуть изделие, если вещь не подошла после покупки?

Проверьте политику возвратов магазина: большинство площадок допускают обмен или возврат в течение 7–14 дней. Для этого сохраняйте бирки и электронный чек, обратитесь в службу поддержки или заполните специальную форму для возврата.

При заказе товара, нужно ли ориентироваться на российские размеры?

Учитывайте, что размерные сетки России и Китая используют разные системы обозначений. Прямого соотношения между ними нет, то есть если 46 российский, то 46 китайского не найдёте. 

Перед заказом обязательно сверяйтесь с размерной таблицей конкретного производителя в описании товара. Это поможет избежать ошибок в закупке.

Как проверить, соответствует ли товар заявленному значению?

Читайте отзывы — покупатели часто пишут о несоответствиях.

Я хочу продавать детскую одежду из Китая, есть ли китайские размеры для детей?

Есть, но детская сетка тоже маломерит. Ориентируйтесь на рост ребёнка в сантиметрах и возрастную таблицу конкретного бренда.

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