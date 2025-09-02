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Коротко Перед заказом партии запросите у поставщика размерную сетку с параметрами в сантиметрах, закажите образец, снимите с него мерки и сравните с заявленными. Только после этого можно закупать партию. Для продаж на маркетплейсах укажите в карточке точную размерную таблицу. Это снизит возвраты и негативные отзывы, а также сократит поток однотипных вопросов в поддержку.

Китайский размер нельзя точно перевести в российский только по букве (S, M, L) или цифре — нужно сверять сантиметровые замеры. У азиатских брендов свои лекала, и одежда часто маломерит. Разница зависит от фабрики и фасона — одна модель будет маломерить на размер, другая сядет в точности.

Как правильно выбрать размер

При выборе товаров селлеру стоит учитывать следующие факторы:

Нужно знать параметры — объём груди, талии, бёдер, длину изделия. В разных странах одни и те же цифры могут соответствовать разным размерам. Например, российский 44 у женского платья может быть китайским S, европейским 38 или американским 10.

Размерные сетки верхней одежды, белья и брюк сильно отличаются.

Азиатские марки часто маломерят. Если параметры попадают на границу между размерами, лучше выбрать больший.

Что влияет на размер одежды

Два предмета одежды одинакового размера у двух производителей могут отличаться по параметрам. Поэтому перед закупкой стоит изучить размерную сетку производителя.

Индивидуальные особенности фигуры — самый важный фактор. Даже при правильных стандартных размерах вещь может не подойти из-за особенностей телосложения: большой разницы в объёмах груди и талии, ширины плеч или длины ног. Продавец не сможет повлиять на такие моменты и учесть их при закупке продукции.

На посадку вещи влияет материал. Платья или брюки из эластичных тканей хорошо сидят по фигуре, тогда как плотные материалы требуют запаса. Обратите внимание на крой:

облегающие модели лучше заказывать на размер больше;

oversize-вещи можно брать в стандартном размере, но китайские варианты могут быть более облегающими, узкими в плечах и груди.

Сезонность также имеет значение: зимние вещи часто берут с запасом для комфортного ношения поверх другой одежды.

Как правильно снять мерки для покупки одежды

Укажите в карточке рекомендации для покупателей — как узнать китайский размер одежды. Чтобы снять мерки, понадобится сантиметровая лента. Для точных измерений желательно быть в облегающей одежде или белье. Но при подборе верхней одежды это необязательно.

Основные замеры

Замер Как получить Для какой одежды может понадобиться Обхват груди Проведите ленту вокруг самой широкой части груди. Не затягивайте слишком сильно — лента должна плотно прилегать, но не сдавливать Блузы, кофты, толстовки, платья, верхняя одежда, бельё Обхват талии

Найдите естественную линию талии. Для этого можете завязать шнурок или резинку в районе талии и замерить обхват.

Измеряйте слегка выдохнув, не втягивая живот

Брюки, юбки, шорты Обхват бёдер Измерьте самую широкую часть бёдер Брюки, юбки, шорты, верхняя одежда, нижнее бельё Длина рукава Немного согните руку в локте. Измерьте расстояние от плеча до локтя, затем до запястья Блузки, платья, кофты Рост Измерьте расстояние от макушки головы до подошвы ступней Верхняя одежда, брюки Длина изделия От основания шеи до желаемой длины для плечевых изделий (пиджаки, пальто, платья и т.д.). От талии до желаемой длины для поясных изделий (брюки, юбки, шорты) Платья, верхняя одежда, брюки, шорты, юбки

Дополнительные замеры (если нужны):

Ширина плеч — от края одного плеча до другого. Требуется для футболок, толстовок.

Обхват шеи — для рубашек (измерьте основание шеи плюс 1–2 см).

Ширина под проймами — для утеплённых жилетов.

Записывайте все цифры и сравнивайте с размерной сеткой магазина или бренда. Если параметры на границе размеров, выбирайте больший или уточняйте у продавца.

В чём отличия китайских размеров от международных

Азиатские размеры часто отличаются от российских или европейских, так как рассчитаны на более миниатюрную фигуру. В Китае нет единого стандарта: каждый бренд может использовать свою сетку, поэтому даже при одинаковой маркировке (S, M, L) вещь может сесть по-разному.

Особенности китайских размеров:

Ориентированы на узкие плечи, короткие рукава.

Больше ориентируются на силуэт и длину изделия вместо объёма груди или талии.

Даже при указании международных размеров (XS, XL) фактические мерки могут быть меньше.

В размерной сетке могут отсутствовать большие размеры.

Допускается погрешность ±2–3 см, например, заявили 92 см по груди, но на деле окажутся 90–94 см.

Всегда проверяйте размерную сетку продавца. Если обычный размер — M, в китайском магазине может подойти L или даже XL.

Как читать китайскую карточку товара

В карточках товаров размеры часто указывают на английском языке, иероглифами или схематичными изображениями с основными параметрами.

Таблицы с мерками обычно располагают внизу страницы рядом с характеристиками товара, на одной из фотографий, сразу после перечня размеров или отзывов.

Если описание полностью на китайском, воспользуйтесь переводчиком в браузере или в самом маркетплейсе. Например, у Алибабы можно выбрать русский язык.

Таблицы соответствия

Если товар уже пришёл с китайской размерной сеткой и непонятно, как его адаптировать, поможет сверка замеров. Нужно снять основные мерки (грудь, талия, длина) и сопоставить с российскими размерами.

Некоторые магазины, например Aliexpress, публикуют подробные размерные таблицы с дополнительными рекомендациями по посадке, особенностям модели, единицам измерения (в сантиметрах, футах). Можно найти данные по категориям, например сетка для женской одежды или отдельно для верхней одежды, брюк.

Для точности прикладывайте сравнительные таблицы с данными по каждому размеру — это сделает выбор для покупателей ещё удобнее.

Таблица для женской одежды

РФ

Международный Китайский Длина

рукава



Обхват бёдер Обхват талии Обхват

груди



38 XXS S 58/60 82 58 76 40 XS M 59/61 86 62 80 42 S M 59/61 92 66 84 44 M L 60/62 96 70 88 46 M L 60/62

100 74 92 48 L XL 60/62 104 78 96 50 L XXL 61/63 108 82 100 52 XL XXL 61/63 112 86 104 54 XXL XXXL 61/63 116 90 108

Таблица для мужской одежды

РФ

Международный Китайский Длина

рукава



Обхват бёдер Обхват талии Обхват

груди



44 XXS S 59 92 70 88 46 XS M 60 96 76 92 48 S L 61 100 82 96 50 M XL 62 104 88 100 52 L XXL 63 108 94 104 54 XL XXXL 63 112 100 108 56 XXL XXXL 64 116 106 112 58 XXXL XXXL 64 120 112 116 60 XXXL 4XL 65 124 118 120



Таблица для детской одежды

Китайский размер Возраст Обхват груди Обхват талии Обхват бёдер 80 1–2 года 52–54 50–52 54–56 90 2–3 года 56–58 52–54 58–60 100 3–4 года 60–62 54–56 62–64 110 4–5 лет 64–66 56–58 66–68 120 5–6 лет 68–70 58–60 70–72

Полезные советы по выбору размера

Перед заказом товара сверяйте мерки с таблицами, чтобы приобрести наиболее ходовые размеры. Не забывайте, что одежда часто маломерит, поэтому выбирайте плюс 1–2 размера к привычному.

Проверьте отзывы покупателей

Перед оформлением заказа уделите время анализу отзывов. Покупатели часто указывают: «беру обычно М, здесь взял XL — сидит вплотную» или «длина на 10 см короче заявленной», «маломерит на два размера».

Особенно полезны могут быть отзывы с фото примерок, где видно реальную посадку вещи.

Для популярных товаров ищите видеообзоры, они дают полное представление о размере и особенностях изделия, например как лежит капюшон у куртки или драпировка на платье.

Обратите внимание на дополнительные измерения

Не ограничивайтесь буквенными обозначениями (S/M/L). Внимательно изучите таблицу размеров, где должны быть указаны основные параметры (обхваты груди, талии, бёдер), длина изделия и рукавов, внутренний шов для брюк.

Не бойтесь спрашивать у продавца

Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы через систему сообщений:

Какой реальный обхват груди в размере XL?

Эта модель идёт в размер или маломерит?

Адаптируйте китайскую размерную сетку под российскую

Если оставить только китайскую маркировку, покупатели могут ошибиться с выбором — это приведет к росту возвратов, снижению конверсии и отрицательным отзывам. Чтобы избежать таких проблем, адаптируйте изделия под российские стандарты — как в пошиве, так и в маркировке.

Сразу после обложки товара на маркетплейсе разместите карточку с соответствием размеров, например китайский S → российский 42-44, китайский M → российский 44-46, китайский L → российский 46-48.

Обновите маркировку на бирках и в карточке.

Добавьте свою размерную таблицу в карточку товара — укажите точные замеры (обхват груди, талии, бёдер, длину рукава и т. д.). Это минимизирует ошибки при выборе.

Если у производителя есть такая возможность — заранее согласуйте пошив по российским лекалам.

Маршрут закупки одежды из Китая

Выбрать категорию и фасон товара с учётом спроса и маржинальности. Ориентируйтесь на аналитику маркетплейсов и нишевые тренды. Запросить у поставщика размерную сетку именно для этой модели. Нужны замеры в сантиметрах: обхват груди, талии и бёдер, длина изделия, длина рукава, ширина плеч. Попросите фото замеров на манекене или ровной поверхности с сантиметровой лентой. Заказать образец или размерный ряд перед крупной партией. Достаточно по 1–2 единицы ходовых размеров — это дешевле, чем покрывать возвраты из‑за несоответствия размеров. Желательно отправить производителю лекала размерной сетки, чтобы он отшил по ним образцы. Так не придётся адаптироваться под китайские размеры, покупатели будут легче ориентироваться при выборе одежды, и процент отказов из-за несоответствия размеров уменьшится. Снять мерки с образца и сравнить их с таблицей в сантиметрах — фиксируйте расхождения и отмечайте, насколько вещь маломерит или большемерит. Подготовить свою таблицу для карточки на маркетплейсе. Включите размеры, параметры модели, фото посадки и предупреждение о маломерности, если оно подтверждено замерами. Это снижает количество возвратов и нагрузку на поддержку. Отдельно проверить поставщика , документы, маркировку и сроки доставки, если партия идёт из Китая под продажу. Запросите бизнес‑лицензию, уточните схему работы (производитель или посредник), согласуйте упаковку и сроки. Согласовать с поставщиком условия по браку и пересорту. Зафиксируйте в переписке или спецификации к контракту допустимый процент брака, порядок возврата и замены, а также кто оплачивает обратную доставку. Это защитит от спорных ситуаций при приёмке партии. Заранее определить способ доставки и тип логистики, например белая доставка . Заложите в расчёт сроки, габариты, вес и возможные доплаты за перевес или перегруз.