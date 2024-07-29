Как назвать ООО: требования и ограничения

Фирменное наименование — это официальное название зарегистрированного юридического лица. Оно нужно для идентификации на рынке и в правовых отношениях. Фирменное наименование состоит из организационно-правовой формы и названия в кавычках. Например, ООО «Ромашка».

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Что можно перепутать с названием ООО?

Три наименования, которые часто путают между собой:

Название ООО (фирменное наименование) — название юрлица, зарегистрированное в ЕГРЮЛ.

— название юрлица, зарегистрированное в ЕГРЮЛ. Обозначение коммерческое — название предприятия или его подразделения, которое не обязательно совпадает с фирменным названием.

— название предприятия или его подразделения, которое не обязательно совпадает с фирменным названием. Товарный знак — обозначение, которое используют для определения конкретных товаров или услуг.

Фирменное наименование и коммерческое обозначение

Фирменное наименование и коммерческое обозначение — это разные юридические термины.

Фирменное наименование обозначает юридическое лицо и его организационно-правовую форму. Например, ООО «Радость».

его организационно-правовую форму. Например, ООО «Радость». Коммерческое обозначение используют для идентификации конкретного предприятия или его подразделений. Например, магазин «Радость».

Коммерческое обозначение может отличаться от фирменного наименования.

Фирменное наименование и товарный знак

Товарный знак — обозначение, которое используют для узнавания товаров, работ или услуг. Фирменное наименование идентифицирует само юридическое лицо, а товарный знак предназначен для распознавания его услуг или товаров на рынке. Например, ООО «Роскошная Мебель» может зарегистрировать знак «ЛюксМебель».

Требования к фирменному наименованию

Фирменное наименование ООО должно соответствовать определённым требованиям:

Соответствие законодательству. Можно использовать только слова, которые не противоречат общественным интересам и не вводят людей в заблуждение.

Можно использовать только слова, которые не противоречат общественным интересам и не вводят людей в заблуждение. Организационно-правовая форма. Наименование должно включать указание на общество с ограниченной ответственностью — ООО.

Как нельзя назвать ООО?

При выборе названия для ООО необходимо учитывать следующие ограничения:

Государственные символы и названия. Запрещено использовать символику РФ. Если хотите использовать название страны и производные от него, нужно получить разрешение Минюста. А ещё — оплатить пошлину 80 000 рублей. Также нельзя использовать названия других стран.

Запрещено использовать символику РФ. Если хотите использовать название страны и производные от него, нужно получить разрешение Минюста. А ещё — оплатить пошлину 80 000 рублей. Также нельзя использовать названия других стран. Официальные наименования органов власти. Например, ООО «Верховный суд» не будет зарегистрировано. Это ограничение распространяется как на полные, так и на сокращенные названия.

Например, ООО «Верховный суд» не будет зарегистрировано. Это ограничение распространяется как на полные, так и на сокращенные названия. Названия некоторых субъектов РФ. Запрещено использовать названия Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, даже в сокращенной форме. В регистрации ООО с такими названиями может быть отказано.

Запрещено использовать названия Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, даже в сокращенной форме. В регистрации ООО с такими названиями может быть отказано. Обозначения других организационно-правовых форм. Нельзя использовать слова, такие как «альянс», «бюро», «картель» и подобные.

Нельзя использовать слова, такие как «альянс», «бюро», «картель» и подобные. Вульгарные или оскорбительные слова. Названия, содержащие нецензурную лексику или оскорбительные выражения, использовать нельзя.

Названия, содержащие нецензурную лексику или оскорбительные выражения, использовать нельзя. Общеизвестные бренды и названия. Запрещено использовать названия известных брендов без соответствующего разрешения.

Сокращенное название и на иностранном языке

ООО может иметь сокращённое наименование, а также наименование на иностранном языке. Например, Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» может использовать сокращённое название ООО «Звзд», а на иностранном языке — ООО «Zvezda LLC». Эти варианты должны быть также зарегистрированы в ЕГРЮЛ.

Полное наименование всегда прописывается со словосочетанием Общество с ограниченной ответственностью, а сокращенное — с ООО. В полном аббревиатура ООО не используется.

Как проверить уникальность названия?

Для проверки уникальности выбранного названия можно воспользоваться следующими способами:

Проверка в ЕГРЮЛ. Поищите интересующие вас названия в ЕГРЮЛ.

Поищите интересующие вас названия в ЕГРЮЛ. Поиск в интернете. Проверьте наличие схожих наименований через поисковые системы.

Что делать, если такое название уже кто-то использует?

Закон не запрещает называть ООО именем, которое уже использует другое юрлицо. Однако, компания, которая заняла наименование первой, вправе потребовать у другой компании изменить название через суд и компенсировать убытки, связанные с использованием — согласно пункту 4 статьи 1474 ГК РФ.

Есть несколько действий, которые помогут избежать конфликтной ситуации.

Изменение текущего наименования. Добавьте уникальные слова, приставки или суффиксы.

Добавьте уникальные слова, приставки или суффиксы. Поиск альтернатив. Разработайте новое, не менее привлекательное название.

Разработайте новое, не менее привлекательное название. Консультация с юристом. Получите рекомендации по корректировке наименования.

Что делать, если вы обнаружили своё название у другой фирмы?

Свяжитесь с её представителем. Направьте письменную претензию с требованием прекратить использование вашего названия. Примите юридические меры. При необходимости обратитесь в суд для защиты своих прав.

Как изменить наименование ООО?

Если вы решили изменить название вашего Общества с ограниченной ответственностью, вот что нужно сделать:

1. Подготовьте новую версию устава с новым названием.

2. Проведите собрание участников или примите решение самостоятельно, если вы являетесь единственным учредителем. Утвердите новое название и устав. Для принятия решения необходимо получить поддержку минимум две трети участников, если уставом не предусмотрены другие правила.

Пример: Владелец ООО «Дождь» решил изменить название своей компании на ООО «Ветер». Он подготовил новую версию устава с обновленным названием и самостоятельно принял решение о его утверждении, так как был единственным учредителем. Если бы в его юридическом лице были другие участники, предпринимателю пришлось бы проводить собрание — и, возможно, рассмотреть другие варианты названия от них.

3. Подайте заявление по форме №Р13014: напишите полное и сокращенное новое название на листе «А», а также заполните титульный лист и лист «П» на имя руководителя.

4. Подпишите форму при нотариусе, который подтвердит подпись директора.

5. Оплатите государственную пошлину 800 рублей по реквизитам налоговой инспекции. Оплату можно произвести через сервис ФНС.

6. Подайте документы в налоговую — это можно сделать и онлайн, и офлайн. Понадобится 4 документа.

Заверенную нотариусом форму № Р13014.

Протокол собрания участников или решение единственного учредителя.

Новую версию устава в двух экземплярах.

двух экземплярах. Квитанцию об оплате госпошлины, если подаёте документы в бумажном формате.

7. Если документы подает представитель, оформите на него нотариальную доверенность.

Пример: Предприниматель Иван решил изменить название своего ООО. Однако, из-за занятости не смог лично подать документы в налоговую инспекцию. Поэтому он решил оформить нотариальную доверенность на представителя, чтобы тот мог выполнить все необходимые действия от его имени. Первым делом Иван выбрал доверенное лицо — своего юриста. Вместе они подготовили проект доверенности, в которой были подробно указаны полномочия представителя: подача документов на смену названия ООО, подписание необходимых заявлений и получение документов в налоговой инспекции. После этого предприниматель и юрист договорились о встрече с нотариусом для заверения доверенности. На встрече у нотариуса они предъявили свой паспорта и все необходимые документы для оформления доверенности. Нотариус проверил их и удостоверил личность обоих участников. Затем заверил доверенность, подтверждая, что юрист имеет право действовать от имени предпринимателя. С заверенной нотариусом доверенностью юрист смог подать все необходимые документы в налоговую инспекцию и завершить процесс смены названия компании.

8. Дождитесь документов: процедура регистрации изменений в налоговой инспекции занимает до пяти будней. После её завершения вы получите

новую запись в ЕГРЮЛ;

ЕГРЮЛ; экземпляр обновлённого устава;

новое свидетельство о постановке ООО на налоговый учет.

Что ещё стоит сделать?

Закажите новую печать с обновленным названием.

обновленным названием. Уведомите банк, в котором открыт расчетный счет ООО, об изменении наименования. С новым названием нужно оформить новую карту. Предоставьте копии листа записи ЕГРЮЛ, решения учредителя или собрания, а также нового свидетельства о постановке на налоговый учёт.

котором открыт расчетный счет ООО, об изменении наименования. С новым названием нужно оформить новую карту. Предоставьте копии листа записи ЕГРЮЛ, решения учредителя или собрания, а также нового свидетельства о постановке на налоговый учёт. Сообщите всем контрагентам о смене названия. Использование старого в документах может вызвать проблемы при принятии расходов, несмотря на идентификацию партнеров по ОГРН и ИНН.

смене названия. Использование старого в документах может вызвать проблемы при принятии расходов, несмотря на идентификацию партнеров по ОГРН и ИНН. Внесите изменения в трудовые книжки сотрудников, указав новое название работодателя. Перезаключать договоры не обязательно, но можно оформить дополнительные соглашения по желанию сотрудников.

трудовые книжки сотрудников, указав новое название работодателя. Перезаключать договоры не обязательно, но можно оформить дополнительные соглашения по желанию сотрудников. Перерегистрируйте кассу, если используете её, чтобы избежать штрафа до 40 000 рублей за использование чека с прежним названием ООО.

используете её, чтобы избежать штрафа до 40 000 рублей за использование чека с прежним названием ООО. Обновите лицензию, если без неё вашей компании работать нельзя.

без неё вашей компании работать нельзя. Обновите электронную цифровую подпись (ЭЦП) с учетом нового наименования компании, чтобы избежать признания документов, подписанных устаревшими данными, недействительными.