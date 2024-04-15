В какой налоговой регистрировать ИП

Каждый предприниматель, который собирается законно заниматься бизнесом, должен зарегистрироваться в налоговой. Рассказываем, что для этого надо сделать, и как узнать адрес своей инспекции.

Выберите ОКВЭД

Составьте бизнес-план и сформулируйте, чем вы будете заниматься. Также подумайте, есть ли у вас планы по расширению бизнеса в ближайшее время. Это поможет лучше понять концепцию, а главное — правильно выбрать ОКВЭД.

ОКВЭД — коды, по которым налоговая понимает, чем занимается предприниматель. Обычно выбирают один основной код и несколько дополнительных.

Пример Предприниматель Сидоров собирается запустить производство минеральной воды. Сейчас он — физическое лицо, но планирует зарегистрироваться в качестве ИП и выбирает для этого коды ОКВЭД. Сейчас ему достаточно зарегистрировать основной ОКВЭД для производства воды — 11.07.1. Но в планах у него есть линия сладкой газировки, поэтому он может сразу оформить и дополнительный ОКВЭД — 11.07.2.

От ОКВЭД зависит система налогообложения, тариф страховых взносов на травматизм и требования к бизнесу. Если выбрать код неправильно или специально зарегистрировать неподходящий, могут оштрафовать, снять с упрощёнки и заблокировать счёт.

Выберите систему налогообложения

Система налогообложения определяет, какие налоги надо платить ИП, и какую отчётность будет сдавать предприниматель. Есть три самых популярных режима для ИП:

ОСНО. Автоматически назначается при регистрации ИП. На общей системе налогообложения платят налог на доход и НДС. На ней сложная отчётность, зато нет ограничений. ОСНО подходит для крупных компаний с большим штатом и высоким доходом. Кроме того, она подходит тем, кто работает с контрагентами, у которых тоже ОСНО, и которые платят НДС.

УСН. На упрощёнке можно выбрать, с чего будете платить налог: с доходов или с разницы между доходами и расходами. Подходит для маленьких и средних предприятий, у которых не больше 130 работников, а доход не превышает 219, 2 миллионов.

Пример: ИП из Екатеринбурга организовала курсы написания текстов. Если за год она заработает 500 000 рублей, то на УСН «Доходы» заплатит 30 000 рублей, а на патенте — 10 555 рублей. Соответственно, она выбирает ПСН. Важно заранее просчитать примерные доходы, оценить, какую сумму нужно будет платить в налоговую, и выбрать подходящий вариант.

ПСН. На патентной системе платят фиксированную сумму в зависимости от планируемого дохода, категории бизнеса и региона. Даже если доход оказывается выше, чем ожидали, ничего не придётся доплачивать. Подходит для маленьких компаний, в которых работает максимум 15 сотрудников, а доход не превышает 60 миллионов.

АУСН. Главная особенность этого режима — отсутствие страховых взносов на пенсию, медицину, больничный и уход за ребёнком. Сохраняется только взнос на травматизм, если есть работники. При этом все социальные льготы для сотрудников сохраняются.

Предприниматели сами выбирают объект налогообложения. Это может быть 8% на доходы или 20% на разницу между доходами и расходами. Несмотря на то, что ставка выше, чем на классической УСН, новый режим для многих может оказаться более подходящим за счёт освобождения от страховых взносов.

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Заполните заявление и соберите документы

Для регистрации ИП нужен минимум документов:

1. Паспорт и его ксерокопия.

2. ИНН.

3. Квитанция, подтверждающая уплату госпошлины. Госпошлина для регистрации ИП — 800 рублей, но платить её надо только в том случае, если вы подаёте документы лично. При подаче в электронном виде на ней можно сэкономить.

4. Заявление о регистрации по форме № 21001. Его надо заполнять аккуратно, заглавными печатными буквами.

После этого надо выбрать удобный способ открыть ИП. Вы можете узнать, где находится налоговая по прописке и сходить туда, зарегистрироваться в МФЦ или обратиться в компанию, которые помогает открыть ИП. Также можно отправить документы онлайн: либо самостоятельно через электронный сервис, либо с помощью специалистов Точки.

В какой налоговой открыть ИП

Чтобы узнать адрес налоговой, в которой регистрируют статус индивидуального предпринимателя, можно воспользоваться сервисом ФНС. Для этого надо выполнить несколько действий:

Выберите вид налогоплательщика. Для регистрации ИП надо выбрать «Индивидуальный предприниматель». Введите адрес регистрации. Если у вас есть постоянная прописка, вводите её адрес. Если нет, то временную. На сайте нужно выбрать субъект РФ, ввести улицу, номер дома и квартиры. Если знаете индекс, надо ввести и его. Если вы знаете код ИФНС, введите. Если не знаете, просто пропишите адрес, и код ИФНС сформируется автоматически.

После этого вы увидите адрес налоговой, в которой можете регистрировать ИП. На странице отразятся также часы работы, реквизиты и контакты отделения, так что вы сможете позвонить в налоговую и задать вопросы по регистрации.

Через сервис налоговой можно сразу внести госпошлину. Если подавать документы в электронном виде, платить её не придётся.

Каждому ИП нужно вовремя рассчитаться по налогам и взносам. Онлайн-бухгалтерия для ИП автоматизирует расчёт налогов и подготовку отчётности, упрощая ведение бизнеса. Подробнее

Срок регистрации ИП

Для регистрации ИП нужно небольшое количество документов, поэтому их можно собрать за 1–3 дня.

После того, как вы подадите пакет документов в ФНС, нужно будет подождать 3–5 рабочих дней. За это время налоговая проверяет документы и регистрирует вас в статусе индивидуального предпринимателя. Обычно, если все документы в порядке, получить регистрацию можно через 3 рабочих дня. Если возникнут вопросы или налоговая запросит дополнительные документы, срок регистрации может увеличиться.

Когда налоговая может отказать в регистрации

Обычно ФНС быстро регистрирует индивидуальных предпринимателей. Но в некоторых случаях могут возникнуть сложности.

Если документы отправили в налоговую по неправильному адресу. К примеру, не в инспекцию по адресу регистрации, а в отделение, которое оказалось ближе к месту работы. Иногда регистрирующие налоговые обслуживают целые области, так что ваша инспекция может располагаться даже в другом городе. Отправили не весь пакет документов. Например, забыли оплатить госпошлину или не положили копию паспорта. Неправильно заполнили заявление. К примеру, не внесли часть данных в поле для адреса. Ошиблись при введении личных данных. Например, неправильно вписали имя — Филлип вместо Филиппа.

При заполнении и отправке документов важно несколько раз проверить правильность данных. Тогда у вас есть все шансы быстро и с первого раза зарегистрировать ИП.

Как забирать документы о регистрации

После того, как ИП зарегистрировано, налоговая вносит вас в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Вы должны получить лист записи ЕГРИП. Этот документ подтверждает регистрацию статуса ИП, так что в будущем его можно использовать при заключении договора или открытии счёта.

После завершения регистрации ИП лист ЕГРИП приходит на электронную почту.

Для того, чтобы получить его в бумажном виде, можно лично прийти в налоговую или отправить туда представителя, у которого есть нотариально заверенная доверенность.

Также налоговая может отправить документ по почте. В некоторых регионах, например, в Москве, можно оформить доставку курьером. Но курьерские службы есть не во всех населённых пунктах, поэтому лучше уточнить про эту возможность в налоговой вашего региона.

Сколько стоит открыть ИП

Если вы регистрируете ИП сами, надо будет заплатить:

1. 800 рублей в качестве Госпошлины. Её надо платить только в том случае, если вы подаёте документы для регистрации лично.

2. От 1000 за квалифицированную электронную подпись. Она нужна, если вы подаёте документы в налоговую онлайн.

3. От 2 000 рублей, если вы собираетесь воспользоваться услугами посредников.