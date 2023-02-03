Надёжный юридический адрес для вашего бизнеса

Легальное оформление
По юрадресу в Москве или Санкт‑Петербурге
Быстрая регистрация
Ответим в течение дня и подберём подходящий адрес
Поддержка на каждом этапе
Поможем с документами, сразу ответим на запросы ФНС о статусе аренды
Входит в госреестры
Занесён в ФИАС и ГАР, подходит для регистрации компании
Не массовый
Указан полностью, вплоть до помещения
Подтвердим факт аренды и наличие договора
Если у ФНС возникнут вопросы
Сообщим о звонках и письмах
Каждый день забираем письма с почты, отвечаем на звонки, передаём вам документы
Оставьте свой номер — с вами свяжется персональный менеджер из нашего банка.
Наш партнёр позвонит в течение рабочего дня и предложит проверенные варианты в Москве и Санкт‑Петербурге. Все помещения — собственность партнёра.
От 44 000 ₽ в Москве
От 42 000 ₽ в Санкт‑Петербурге
Подберём систему налогообложения и коды ОКВЭД, подготовим документы онлайн
3 месяца обслуживания бесплатно на тарифе «Развитие» — при открытии счёта до 10 ноября 2026
Юридический адрес — это адрес, по которому зарегистрирован ваш бизнес: ООО или ИП. Адрес необходим для регистрации компании, получения корреспонденции от государственных органов и определения налоговой инспекции.
Мы не оказываем услуги по подбору, а предоставляем доступ к проверенным партнёрам, которые занимаются этим профессионально.
Наши партнёры могут предложить полный спектр услуг, включая регистрацию ООО или ИП, бухгалтерское сопровождение, юридические консультации, почтовое обслуживание и многое другое.
Стоимость зависит от выбранного партнёра и вашего запроса. Влияет набор услуг, локация и другие параметры.
Мы подбираем партнёра с подходящим юридическим адресом исходя из вашего запроса.
Сейчас наши партнёры предоставляют юридические адреса в Москве и Санкт‑Петербурге. Все адреса соответствуют требованиям законодательства и подходят для регистрации бизнеса.
Юридический адрес — это адрес, по которому зарегистрирован ваш бизнес: ООО или ИП. Адрес необходим для регистрации компании, получения корреспонденции от государственных органов и определения налоговой инспекции. С ненадёжным адресом всё это не гарантировано.