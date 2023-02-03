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Надёжный юридический адрес для вашего бизнеса

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Легальное оформление

По юрадресу в Москве или Санкт‑Петербурге

Быстрая регистрация

Ответим в течение дня и подберём подходящий адрес

Поддержка на каждом этапе

Поможем с документами, сразу ответим на запросы ФНС о статусе аренды

Предложим проверенный адрес

Входит в госреестры

Занесён в ФИАС и ГАР, подходит для регистрации компании

Не массовый

Указан полностью, вплоть до помещения

Возьмём все заботы на себя

Подтвердим факт аренды и наличие договора

Если у ФНС возникнут вопросы

Сообщим о звонках и письмах

Каждый день забираем письма с почты, отвечаем на звонки, передаём вам документы

Оформим за один рабочий день

1
Заполните заявку

Оставьте свой номер — с вами свяжется персональный менеджер из нашего банка.

2
Выберите адрес

Наш партнёр позвонит в течение рабочего дня и предложит проверенные варианты в Москве и Санкт‑Петербурге. Все помещения — собственность партнёра.

Тарифы на подбор и обслуживание юрадреса

От 44 000 ₽ в Москве

  • Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке. Без счёта — от 55 000 ₽.
  • Стоимость указана за 11 месяцев обслуживания.

От 42 000 ₽ в Санкт‑Петербурге

  • Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке. Без счёта — от 50 000 ₽.
  • Стоимость указана за 11 месяцев обслуживания.

Поможем на старте

Бесплатно зарегистрируем ООО

Подберём систему налогообложения и коды ОКВЭД, подготовим документы онлайн

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Откроем расчётный счёт

3 месяца обслуживания бесплатно на тарифе «Развитие» — при открытии счёта до 10 ноября 2026 

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Частые вопросы

Что такое юридический адрес и зачем он нужен?

Юридический адрес — это адрес, по которому зарегистрирован ваш бизнес: ООО или ИП. Адрес необходим для регистрации компании, получения корреспонденции от государственных органов и определения налоговой инспекции.

Вы оказываете услуги по подбору юридического адреса?

Мы не оказываем услуги по подбору, а предоставляем доступ к проверенным партнёрам, которые занимаются этим профессионально.

Какие дополнительные услуги могут предложить ваши партнёры?

Наши партнёры могут предложить полный спектр услуг, включая регистрацию ООО или ИП, бухгалтерское сопровождение, юридические консультации, почтовое обслуживание и многое другое.

Сколько стоит услуга по подбору юридического адреса?

Стоимость зависит от выбранного партнёра и вашего запроса. Влияет набор услуг, локация и другие параметры.

Как проходит подбор юридического адреса через ваших партнёров?

Мы подбираем партнёра с подходящим юридическим адресом исходя из вашего запроса.

В каких городах можно арендовать юридический адрес?

Сейчас наши партнёры предоставляют юридические адреса в Москве и Санкт‑Петербурге. Все адреса соответствуют требованиям законодательства и подходят для регистрации бизнеса.

Что будет, если арендовать ненадёжный адрес?

Юридический адрес — это адрес, по которому зарегистрирован ваш бизнес: ООО или ИП. Адрес необходим для регистрации компании, получения корреспонденции от государственных органов и определения налоговой инспекции. С ненадёжным адресом всё это не гарантировано.

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Оформить юридический адрес для ООО: аренда юрадреса для компании — Точка Банк