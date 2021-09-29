Точка и компания Get8 запустили совместный сервис в amoCRM

Эта интеграция — совместная разработка Точки и компании Get8, одного из ведущих партнёров amoCRM. Она позволяет менеджерам отслеживать в интерфейсе CRM-системы оплаты сделок без доступа к банку. Виджет сообщает менеджеру о поступлении на счёт в рамках определенной «воронки продаж» в интерфейсе amoCRM.

Также сервис может запустить заранее настроенную задачу на ответственного менеджера.

Кроме того, виджет позволяет всем пользователям CRM-системы настроить рассрочку оплаты и контролировать каждый её этап. Для клиентов Точки эта функция бесплатна.

«Новое технологическое решение сокращает роль бухгалтерии или топ-менеджмента в воронке продаж, ускоряет этапы формирования и реализации заказа», — отмечает Дарья Шалагина, менеджер проектов в Точке.