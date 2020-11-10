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10.11.2020

Точка представила API для массовых выплат самозанятым

Банк Точка разработал сервис, который снижает налоговые риски при массовых платежах самозанятым.

Предприниматели всё чаще привлекают к своим задачам самозанятых, поэтому проверять статус самозанятости становится всё нужнее. Ведь самозанятый может в любой момент стать ИП или просто отказаться от своего статуса. Такие ситуации приводят к налоговым рискам при массовых платежах: например, если юрлицо переведёт деньги уже не самозанятому, а обычному физлицу, понадобится совсем другой набор документов, подтверждающих законность выплат.

Чтобы клиентам не приходилось каждый раз вручную проверять статус самозанятых, Точка представила API для моментальной проверки статуса при массовых выплатах. Перед отправкой платежа сервис покажет статус каждого получателя — является он самозанятым, юрлицом, ИП или физлицом. Если статус изменился, компания легко сможет отказаться от проведения платежа.

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Точка представила API для массовых выплат самозанятым — Банк Точка