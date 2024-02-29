Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО) (г. Москва).

Полный текст сообщения читайте на сайте АСВ. Выбрать отделение для подачи заявления на выплату также можно на сайте, перечень филиалов и их контакты указаны в конце сообщения.