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29.02.2024

Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО) (г. Москва).

Полный текст сообщения читайте на сайте АСВ. Выбрать отделение для подачи заявления на выплату также можно на сайте, перечень филиалов и их контакты указаны в конце сообщения.

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Сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации киви банк (АО) о выплате возмещения по вкладам — Банк Точка