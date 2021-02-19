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19.02.2021

Точка получила премию «Банк года» от Банки.ру

Тарифы на расчётно-кассовое обслуживание Точки оказались самыми востребованными среди пользователей сайта Банки.ру. Из более чем 30 банков клиенты выбрали тарифы РКО для ИП и юрлиц от Точки — так банк стал победителем в номинации «Лучшая онлайн-заявка на РКО». Также Точка заняла второе место в «Народном рейтинге» Банки.ру по результатам 2020 года.

В Точке открыть расчётный счёт для ИП и юридических лиц можно онлайн. Среди тарифов можно подобрать самый подходящий: например, выбрать бесплатное РКО для ООО и ИП.

«Наше направление сразу было дистанционным, что позволило нам не упасть в своих планах, мы не ухудшили обслуживание клиентов, поэтому они как выбирали нас, так и продолжают выбирать. Мы будем и дальше развивать бизнес для предпринимателей, предлагая бизнесу хорошие продукты», — поделился бизнес-архитектор Точки Александр Поляков.

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Точка получила премию «Банк года» от Банки.ру — Банк Точка