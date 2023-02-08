«Банк Точка» стал участником системы страхования вкладов

ООО «Банк Точка» внесли в реестр участников системы страхования вкладов. В состав участников системы сейчас входит 618 кредитных организаций.

В соответствии с действующим законодательством ООО «Банк Точка» становится участником системы страхования вкладов (№ 1017 в реестре банков — участников ССВ), — сообщила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В январе 2023 года Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка». 3 февраля ЦБ России выдал универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковский операций с драгоценными металлами.