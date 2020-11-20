Точка защитит пострадавших клиентов от кредиторов

Банк Точка взял на себя соблюдение моратория на банкротство по заявлению внешних кредиторов. Мораторий в России ввели с 6 апреля 2020 — он помогает пострадавшему от пандемии бизнесу защититься от взысканий. У предпринимателей появляется больше времени, чтобы разобраться с долгами: деньги остаются в обороте, есть возможность заработать и закрыть задолженность.

Мораторий действует на долги, которые появились до 6 апреля, — ведь по ним всё ещё поступают исполнительные документы в банки. В Точке тщательно проверяют каждый такой документ: если он попадает под действие постановления правительства РФ, списание по долгу останавливают. Уже удалось остановить более 12 000 инкассовых постановлений на общую сумму более полумиллиарда рублей. Так, уже более 4 500 клиентов смогли избежать незапланированных списаний.