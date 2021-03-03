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03.03.2021

«Делай то, что можешь только ты» — Точка выпустила новый ролик

Банк Точка и рекламное агентство «Восход» выпустили ролик под названием «Делай то, что можешь только ты» — он стал продолжением кампании «Скажи это делом». Его сняли режиссер Илья Найшуллер и Daddy’s Production, а главную роль исполнил актёр Юрий Колокольников, известный по фильмам «Довод», «Метод» и «Игра престолов».

В ролике Точка обращается к владельцам взрослого бизнеса, у которых есть свой штат и уже давно устоялись бизнес-процессы. Главный герой — предприниматель, который привык всё делать сам: вести бухгалтерию, нанимать сотрудников, заниматься рекламой, арендой и даже покупать туалетную бумагу. Всё это постепенно сводит его с ума, не давая заниматься бизнесом.

В Точке делают всё, чтобы это можно было изменить: чтобы предприниматели занимались не рутиной, а бизнесом — тем, что могут только они. Поэтому банк созадёт продукты, которые максимально упрощают бизнес:

  • Быстрые платежи и выгодные тарифы: длинный операционный день, бесплатные платежи юрлицам и ИП, бесплатные переводы физлицам до 10 млн рублей в месяц.
  • Сервисы для участия в закупках: спецсчёт онлайн, банковские гарантии за 6 часов, электронная подпись для торгов, аккредитация на электронных площадках.
  • Полное ВЭД-сопровождение: валютные счета в долларах, евро, юанях, фунтах стерлингов и польских злотых. Заполнение таможенной декларации и оформление СПД. Простой валютный контроль и выгодный курс обмена валют.
  • Работа с персоналом: зарплатный проект с перечислениями на любые карты сотрудников, проверка кандидатов при приёме на работу.
  • Управление ликвидностью: кредиты и займы, лизинг, депозиты.
  • Защита бизнеса: безопасные сделки, сервисы оценки рисков, личный комплаенс-ассистент.

«Когда-то мы радикально упростили жизнь начинающим предпринимателям и теперь, чтобы начать бизнес нужно потратить один день, при этом знать что-то про налоги или отчётность совсем не обязательно. Сейчас мы всерьёз занимаемся жизнью "взрослых" и более крупных компаний, становясь не просто банком, а полноценным инструментом управления бизнес-процессами», — комментируют в Точке.

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«Делай то, что можешь только ты» — Точка выпустила новый ролик — Банк Точка