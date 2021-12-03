Точка и агентство Slava сняли новогодний ролик про пропавшего предпринимателя

Банк Точка представил новогоднюю кампанию: главный герой ролика из-за водоворота рабочих дел пропадает из собственной жизни. Так авторы промо хотели показать, как часто предпринимателям приходится жертвовать общением с близкими и своими увлечениями ради развития бизнеса.

Видео продолжает рекламную кампанию «Скажи это делом!». Её основной посыл в том, что Точка берёт на себя все заботы бизнеса, «чтобы иногда вы могли делать что-то другое».

Также в рамках кампании был запущен онлайн-проект «Планератор» — лендинг, который подсказывает клиентам идеи для увлекательного отдыха в 2022 году. Например, смотреть по фильму в день или устроить с друзьями соревнование по поеданию хот-догов.

«Мы знаем, от чего нашим клиентам приходится отказываться, чтобы удержать бизнес на плаву. Особенно в эти два пандемийных года. И чем больше бизнес, тем больше вещей, за которыми надо следить и которые надо держать под контролем. Эта операционка имеет особенность заполнять собой всё пространство и время. Мы нисколько не сомневаемся, что предприниматели с ней справятся. Просто очень не хотим, чтобы из-за этого они перестали жить в свое удовольствие и проводить время с теми, кто действительно дорог, — особенно в Новый год», — поделились в банке.