Переработка кадрового учета

На Большом Демо Точка представила сразу два сервиса для работы с сотрудниками.

Первый — «Персональная бухгалтерия с сотрудниками» для ИП на упрощёнке «Доходы». Сервис подойдёт тем, чей бизнес растёт, и пришло время нанимать сотрудников, и тем, у кого уже есть свой штат.

Сервис рассчитает налоги и взносы за ИП, вовремя подготовит платёжки и декларацию по УСН для налоговой. Возьмёт на себя учёт ваших сотрудников: мы сформируем платежи на зарплату, аванс, НДФЛ, страховые и пенсионные взносы, отчёты в фонды и налоговую.

Вы сможете вести все кадровые задачи по своим сотрудникам в одном месте: трудоустройство, премии, отпуск, увольнение. Если возникнут вопросы по налогам, работе с сотрудниками или надо составить ответ на требование налоговой, наши бухгалтеры-эксперты всегда вам помогут. Просто напишите им в чат.

Второй сервис — «Кадры» создан для ИП с другой системой налогообложения и юрлиц. Зарплата, налоговые платежи, трудоустройство, отпуск, премия, увольнение, помощь бухгалтера — всё это уже автоматизировано и доступно в новом сервисе.

Стоимость обоих сервисов — две тысячи рублей в месяц. При оплате сразу за год вперёд — скидка 50%. Подключить сервисы можно в интернет-банке, в разделе «Кадры».