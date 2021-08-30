Точка и промо-бюро «Теснота» запустили благотворительную акцию

Банк Точка и промо-бюро «Теснота» запустили акцию, которая поможет трём благотворительным организациям из Екатеринбурга: «Ассоциации замещающих семей», «Вместе ради жизни» и «Дари добро».

Чтобы принять участие в акции, каждый желающий может купить специальные арт-открытки. Собранные от продаж деньги Точка удвоит и разделит поровну между организациями.

Арт-открытки номиналом 100, 300 и 500 ₽ можно купить в барах, ресторанах и кофейнях Екатеринбурга. А ещё — на специальном сайте Точки в формате заставки на телефон или постера.

Акция появилась благодаря сотрудничеству банка с кинофестивалем Beat Film — показ фильма «Панк-банк» вдохновил Точку на аналогичный проект. По сюжету, двое художников из Лондона решили бороться с несправедливостью финансовой системы и открыли свой «банк». Они начали печатать свои деньги, а доходы от продаж перечисляли социальным инициативам.

По словам Софьи Масленниковой, руководителя проектов Точки, пример такой помощи стал толчком к действию: «Мы решили: а почему бы не запустить такой же проект в Екатеринбурге? И выпустили лимитированную серию открыток, которые можно купить в разных заведениях города. Выбрали фонды, которые занимаются неочевидными проблемами — помогают людям в ситуациях, о которых в обычной жизни мы можем даже не догадываться. На открытках указано, на что пойдет каждая сумма, и мы уверены, что даже сто рублей реально могут изменить чью-то жизнь».