Точка открыла собственный онлайн-магазин: одежда, духи и аксессуары для тех, кто меняет мир

Банк Точка открыл «Универмаг» — магазин одежды и аксессуаров для предприимчивых людей. В нём представлены вещи собственного производства и лимитированные коллекции от российских брендов.

Для многих товаров дизайн разрабатывает сама команда магазина, но есть и коллаборации с российскими брендами — например с Hedonism Girls, Good local, Мам,купи!, UNU. Каждая вещь уникальна, к созданию подходят очень кропотливо: разрабатывают десятки макетов, подбирают самую удобную форму из разных образцов, проверяют, выдерживают ли принты стирку. Одежда и аксессуары выполнены из качественных, натуральных и безопасных материалов.

«Собственная линейка товаров Точки родилась из желания дарить клиентам и партнёрам что-то особенное. Из мерча наши вещи превратились в нечто большее: знак отличия, показатель, что ты свой. Их берегли, дарили и разыскивали — так появилась идея запустить Универмаг. Мы в Точке искренне считаем: чтобы что-то предпринять, понадобится смелость, чутье, кружка кофе и любимая толстовка. Наши товары — отражение духа Точки и таких же сумасшедших людей, как мы», — говорит Софья Масленникова, руководитель проекта.

За производство товаров отвечают российские подрядчики. Выходит чуть дороже, чем в Китае, но так Точка поддерживает местных предпринимателей. Все товары созданы «от своих для своих». В фотосессии также снялись реальные сотрудники банка, а не профессиональные модели.