Точка купила крупную рекламную группу и намерена построить экосистему сервисов для бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий Точка приобрел ООО «Группа Компаний «Мэрилин», объединяющую технологичные сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. Это Marilyn, самая большая платформа автоматизации интернет-рекламы для крупных рекламодателей, агентство Блондинка.Ру — один из лидеров российского рынка интернет-рекламы, и Aori — система для создания и автоматизации рекламы в сети для малого бизнеса. Все три компании переходят в периметр банка Точка и получают новое имя «Точка Реклама». Ранее компании работали в рамках стратегического партнёрства.

CEO Точки Андрей Завадских:

Точка Реклама станет универсальной платформой, которая охватит все сегменты рынка digital-рекламы.Она будет доступна как для клиентов банка, так и для остальных участников рынка. Для малого бизнеса в ней есть система самостоятельного создания и настройки рекламы. Для среднего бизнеса будут доступны услуги как от специалистов внутри Точка Рекламы, так и от проверенных партнёров-фрилансеров. Для профессиональных игроков рынка — рекламных агентств и крупных рекламодателей — также предусмотрены актуальные инструменты. Мы намерены получить 20% рынка МСБ: каждый пятый бизнес, который запускает рекламу, будет делать это самостоятельно через новый сервис Точки. Лидировать Точка Рекламу будет команда «Мэрилин» — она синергична нам, разделяет наши ценности и целиком переходит в новую компанию».

Татьяна Костенкова, генеральный директор ООО «ГК «МЭРИЛИН»:

«То, что мы встретились и будем дальше строить бизнес именно с Точкой – очень радостно для нас. Точка – лучший банк для предпринимателей, Мэрилин - лучшие рекламные технологии, бизнесу нужна крутая реклама – это точно взлетит. Мы уже по итогам пилота видим колоссальный спрос. Наша цель – сделать лучший рекламный сервис и с точки зрения технологий, и с точки зрения обслуживания, человеческого подхода. Нам точно есть что предложить предпринимателям и предприятиям, мы 10 лет делаем перформанс и автоматизацию рекламы и продолжим это делать на новом уровне – у нас большие планы по синергии, по кросс-продуктам, которые должны дать невиданную эффективность. Но главное – нам очень близок дух и культурный код Точки. Поэтому нам легко вливаться в эту семью и мы уже себя чувствуем её частью».

Ранее Точка запустила сеть деловых знакомств — Точка Нетворк. Это еще один элемент экосистемы для бизнеса, которую строит банк.