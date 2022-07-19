Точка запустила B2B-маркетплейс для компаний со всей России

Точка запустила собственный B2B-маркетплейс, чтобы клиенты банка и другие российские компании могли оперативно восполнить потерю покупателей и поставщиков.

Сервис называется Точка Витрина. Здесь вы можете продавать товары и услуги другим предпринимателям. А также находить поставщиков для себя и решать вопросы импортозамещения.

Ваше предложение увидят представители малого и среднего бизнеса из всех регионов России. Это более пятисот тысяч компаний, реально работающих и проверенных Точкой. Рассматривать предложения будут первые лица компаний, директора, индивидуальные предприниматели. Те самые люди, которые принимают решения о заключении сделок.

Сервис работает в интернет-банке, мобильном приложении и на сайте Точки.







