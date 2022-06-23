Точка начала выпускать виртуальные и пластиковые карты МИР

Пластиковые и виртуальные карты платёжной системы МИР появились в Точке. Клиенты могут заказать карту через интернет-банк или приложение Точки.

Картой МИР можно оплачивать покупки в интернете и офлайн-магазинах, снимать и вносить наличные в банкоматах, переводить деньги себе и другим. Карты работают в России и ещё в десяти странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Абхазии, Таджикистане, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Южной Осетии. Условия в странах отличаются, поэтому перед поездкой за границу рекомендуется проверить их на сайте карты МИР.

Виртуальную и пластиковую карту МИР можно добавить в кошелёк Mir Pay для Android и платить телефоном. Владельцы Samsung могут добавить карту в Samsung Pay.

Первая пластиковая карта МИР Точки будет бесплатной. Каждая следующая стоит 400 рублей. Эти деньги возвращаются баллами Точки, если потратить с пластиковой карты больше 30 000 рублей за месяц. Виртуальные карты остаются бесплатными.

Также клиенты получают 15% годовых на остаток, если траты с карты будут превышать 30 000 ₽ в месяц. Эта услуга подключается в интернет-банке в разделе «Кешбэк».