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Обработка и защита персональных данных АО «Точка»

АО «Точка» соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных. При обработке персональных данных мы придерживаемся принципов и требований, изложенных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152‑Ф3 «О персональных данных».

Документы

Политика обработки персональный данных АО «Точка»

Политика использования куки‑файлов в АО «Точка»

Правила применения рекомендательных технологий

Перечень третьих лиц, которым могут быть переданы персональные данные

Оператор поддерживает перечень в актуальном состоянии.
Просим вас самостоятельно следить за обновлениями.
НаименованиеИНН юридического лицаСписок персональных данных, которые передаются
1. Цель передачи персональных данных: осуществление почтовых рассылок
АО «Почта России»7724490000ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
ООО «СДЭК-ПРЕМИУМ»5260480171
АО «ФРЕЙТ ЛИНК»7728142525
ООО «БОКСБЕРРИ СОФТ»6685157931
2. Цель передачи персональных данных: информационно-аналитическое взаимодействие для предоставления услуг по договору
АО «ПФ "СКБ Контур"»6663003127ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
ООО «ВК»7743001840
ООО «Интернет-Проекты»7811090248
ООО «Юнисендер СМАРТ»9731091240
3. Цель передачи персональных данных: оценка платёжеспособности и кредитоспособности клиента
ООО «МБКИ»7713390123ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона, место работы, серия и номер паспорта, ИНН
ООО «Селдон ПРО»7726737492
ПАО «Вымпел-Коммуникации»7713076301Номер телефона
ООО «ВК»7743001840Номер телефона, адрес электронной почты
АО «ПРАВОТЕХ»7708095468ФИО, ИНН, СНИЛС
АО «ОКБ»7710561081ИНН, номер телефона
ООО «Авторапорт»9701071800ФИО, дата рождения, паспортные данные
4. Цель передачи персональных данных: обеспечение деятельности организации по автоматизированной обработке персональных данных
ООО «Единая сеть»7723635132ФИО, паспортные данные, дата рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС
ООО «Яндекс.Облако»7704458262
5. Цель передачи персональных данных: осуществление коммуникации с клиентом
ООО «Т2 Мобайл»7743895280ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
ПАО «Вымпел-Коммуникации»7713076301
ПАО «МегаФон»7812014560
ООО «ЭДНА»7705658056
ПАО «МТС»7740000076
6. Цель передачи персональных данных: получение услуг от третьих лиц (контрагентов Оператора), указанных в настоящем разделе
ООО «ЦИБ»1655439168ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
ООО «Архивариус»5408024261
ООО «Ресто Пэй»5190089243
ООО «Эвотор»9715225506ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
ООО «Клаудкассир»7725364512
ООО «Пэйкипер-процессинг»5047186409ФИО, номер телефона, ИНН
ООО «Класс информационные технологии»7722801524ИНН, имя, номер телефона
АО «Кнопка»9731093039ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
С информацией об обработке и защите персональных данных в ООО «Банк Точка» вы можете ознакомиться на странице tochka.com/bank/pdo/
Персональные данные передаются не всем перечисленным третьим лицам одновременно, а только тем из них, чьё участие необходимо для достижения конкретной цели обработки персональных данных

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Обработка и защита персональных данных АО «Точка»