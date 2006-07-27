Обработка и защита персональных данных АО «Точка»
АО «Точка» соблюдает требования действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных. При обработке персональных данных мы придерживаемся принципов и требований, изложенных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152‑Ф3 «О персональных данных».
Документы
Перечень третьих лиц, которым могут быть переданы персональные данные
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|Наименование
|ИНН юридического лица
|Список персональных данных, которые передаются
|1. Цель передачи персональных данных: осуществление почтовых рассылок
|АО «Почта России»
|7724490000
|ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
|ООО «СДЭК-ПРЕМИУМ»
|5260480171
|АО «ФРЕЙТ ЛИНК»
|7728142525
|ООО «БОКСБЕРРИ СОФТ»
|6685157931
|2. Цель передачи персональных данных: информационно-аналитическое взаимодействие для предоставления услуг по договору
|АО «ПФ "СКБ Контур"»
|6663003127
|ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
|ООО «ВК»
|7743001840
|ООО «Интернет-Проекты»
|7811090248
|ООО «Юнисендер СМАРТ»
|9731091240
|3. Цель передачи персональных данных: оценка платёжеспособности и кредитоспособности клиента
|ООО «МБКИ»
|7713390123
|ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона, место работы, серия и номер паспорта, ИНН
|ООО «Селдон ПРО»
|7726737492
|ПАО «Вымпел-Коммуникации»
|7713076301
|Номер телефона
|ООО «ВК»
|7743001840
|Номер телефона, адрес электронной почты
|АО «ПРАВОТЕХ»
|7708095468
|ФИО, ИНН, СНИЛС
|АО «ОКБ»
|7710561081
|ИНН, номер телефона
|ООО «Авторапорт»
|9701071800
|ФИО, дата рождения, паспортные данные
|4. Цель передачи персональных данных: обеспечение деятельности организации по автоматизированной обработке персональных данных
|ООО «Единая сеть»
|7723635132
|ФИО, паспортные данные, дата рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС
|ООО «Яндекс.Облако»
|7704458262
|5. Цель передачи персональных данных: осуществление коммуникации с клиентом
|ООО «Т2 Мобайл»
|7743895280
|ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
|ПАО «Вымпел-Коммуникации»
|7713076301
|ПАО «МегаФон»
|7812014560
|ООО «ЭДНА»
|7705658056
|ПАО «МТС»
|7740000076
|6. Цель передачи персональных данных: получение услуг от третьих лиц (контрагентов Оператора), указанных в настоящем разделе
|ООО «ЦИБ»
|1655439168
|ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
|ООО «Архивариус»
|5408024261
|ООО «Ресто Пэй»
|5190089243
|ООО «Эвотор»
|9715225506
|ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
|ООО «Клаудкассир»
|7725364512
|ООО «Пэйкипер-процессинг»
|5047186409
|ФИО, номер телефона, ИНН
|ООО «Класс информационные технологии»
|7722801524
|ИНН, имя, номер телефона
|АО «Кнопка»
|9731093039
|ФИО, ИНН, номер телефона, адрес электронной почты
С информацией об обработке и защите персональных данных в ООО «Банк Точка» вы можете ознакомиться на странице tochka.com/bank/pdo/
Персональные данные передаются не всем перечисленным третьим лицам одновременно, а только тем из них, чьё участие необходимо для достижения конкретной цели обработки персональных данных