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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
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Да, нужно. Если вы постоянно продаёте товары и получаете доход, это считается предпринимательством. Работать без регистрации незаконно, можно получить крупный штраф.
В среднем расчётный счёт бронируется на срок от пяти дней до одного месяца. За это время нужно будет отправить документы для открытия счёта. Если этого не сделать, реквизиты аннулируются, а поступившие по ним средства вернутся отправителям.
Ищите коды в разделе 47 ОКВЭД. Например, 47.11 — торговля продуктами. 47.19 — продажа непродовольственных товаров, 47.91 — торговля через интернет.
Указывайте только те коды, которые вам реально понадобятся. Для точности лучше использовать коды из четырёх знаков и более.
Паспорт и свидетельство о постановке на учёт в налоговой, если нет записи в ЕГРИП.
От трёх до пяти рабочих дней. За это время налоговая проверит ваши документы и вынесет решение.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.