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Регистрация ИП
для розничной
торговли

Зарегистрируем онлайн

Без госпошлины, очередей и походов в налоговую

Бесплатно проконсультируем

Поможем подобрать систему налогообложения  и коды ОКВЭД

Подключим онлайн-сервисы

От Онлайн‑бухгалтерии до приёма платежей

Для тех, кто выходит в продажи всерьёз
  • Планируете продавать товары через маркетплейсы
  • Арендуете торговую точку или павильон
  • Сотрудничаете с оптовыми поставщиками по официальным договорам
  • Хотите принимать оплату картами или через онлайн‑кассу

Что даёт статус ИП

Партнёрство с крупными поставщиками

Заключайте договоры и получайте товар по оптовым ценам, которые недоступны для физлиц без статуса ИП и самозанятых

Доступ к финансированию

Повышайте шансы на одобрение кредита для развития бизнеса

Право на аренду торговой площади

Снимайте магазин или павильон для продаж. Арендодатели часто отказывают самозанятым.

Выход на маркетплейсы

Официально продавайте на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете

Приём безналичных платежей

Принимайте оплату онлайн на сайте или через терминал в торговых точках и при доставке

Как открыть ИП для розничной торговли

1

Оставьте заявку и подготовьте

  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Менеджер свяжется с вами

Он уточнит детали бизнеса, подберёт систему налогообложения и коды ОКВЭД

3

Мы подготовим:

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения — при необходимости
  • Заявление на патент — если выбираете эту систему
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Развивайте бизнес с нашими сервисами

Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими
Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД
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Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Откройте бизнес с Точка Банк

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для розничной торговли?

Да, нужно. Если вы постоянно продаёте товары и получаете доход, это считается предпринимательством. Работать без регистрации незаконно, можно получить крупный штраф.

Какой код ОКВЭД выбрать для продажи товаров в розницу?

В среднем расчётный счёт бронируется на срок от пяти дней до одного месяца. За это время нужно будет отправить документы для открытия счёта. Если этого не сделать, реквизиты аннулируются, а поступившие по ним средства вернутся отправителям.

Ищите коды в разделе 47 ОКВЭД. Например, 47.11 — торговля продуктами. 47.19 — продажа непродовольственных товаров, 47.91 — торговля через интернет.

Указывайте только те коды, которые вам реально понадобятся. Для точности лучше использовать коды из четырёх знаков и более.

Какие документы потребуются для открытия ИП?

Паспорт и свидетельство о постановке на учёт в налоговой, если нет записи в ЕГРИП.

Какой срок регистрации ИП для торговли?

От трёх до пяти рабочих дней. За это время налоговая проверит ваши документы и вынесет решение.

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