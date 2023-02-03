Открыть ИП для оказания услуг

Поможем подобрать
Коды ОКВЭД и СНО, оформить и подать заявление в налоговую
Активируем расчётный счёт
Для приёма платежей сразу после регистрации ИП
Подключим онлайн-сервисы
От Онлайн‑бухгалтерии до финансирования для вашего бизнеса
Парикмахеры, барберы, бровисты, мастера маникюра, массажисты
Сервисное обслуживание бытовой и цифровой техники, автомобилей, ремонт квартир и помещений
Дизайнеры, копирайтеры, фотографы, репетиторы
Уборка, клининг, вывоз мусора, сборка мебели
ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней
0 ₽ в месяц
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Акция до 10 ноября
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Выпустим при открытии счёта. Разделяйте личные и деловые расходы. Оплачивайте материалы и услуги для бизнеса, выдавайте карты сотрудникам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.
Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Да, если вы работаете постоянно и хотите стабильно зарабатывать. Статус ИП позволит вести бизнес законно и работать с юридическими лицами, защитит от штрафов и откроет доступ к бизнес‑инструментам. Без ИП вы останетесь в тени: многие серьёзные клиенты, которые платят по безналичному расчёту и требуют договор, просто не смогут с вами работать.
Единого кода для всех услуг нет — выбирать нужно в зависимости от того, чем именно вы занимаетесь. Главный код должен точно отражать вашу основную работу. Например, для парикмахерской это 96.01, а для химчистки — 96.02. Всегда указывайте коды с четырьмя цифрами или больше.
Если сориентироваться сложно — оставьте заявку. Наш эксперт бесплатно подберёт для вас точные и актуальные коды.
Коды можно поменять, если вы расширите спектр услуг. Для этого просто подайте заявление в налоговую.
От вас нужны только паспорт и СНИЛС. Все остальные документы, такие как заявление по форме Р21001, заявление о переходе на УСН, мы поможем вам подготовить.
Если подавать заявление онлайн через Точка Банк, налоговая зарегистрирует вас за пять рабочих дней. Ещё день или два уйдёт на то, чтобы открыть расчётный счёт и подключить сервисы. В итоге от подачи документов до старта работы проходит не больше недели.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.