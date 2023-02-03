Открыть ИП для оказания услуг

Если подавать заявление онлайн через Точка Банк, налоговая зарегистрирует вас за пять рабочих дней. Ещё день или два уйдёт на то, чтобы открыть расчётный счёт и подключить сервисы. В итоге от подачи документов до старта работы проходит не больше недели.