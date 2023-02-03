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Открыть ИП 
для оказания услуг

Открыть ИП для оказания услуг

Поможем подобрать

Коды ОКВЭД и СНО, оформить и подать заявление в налоговую

Активируем расчётный счёт

Для приёма платежей сразу после регистрации ИП 

Подключим онлайн-сервисы

От Онлайн‑бухгалтерии до финансирования для вашего бизнеса

Статус ИП для тех, кто работает на себя

Частных мастеров

Парикмахеры, барберы, бровисты, мастера маникюра, массажисты

ИП для частных мастеров
Специалистов по ремонту

Сервисное обслуживание бытовой и цифровой техники, автомобилей, ремонт квартир и помещений

ИП для специалистов по ремонту
Творческих профессионалов

Дизайнеры, копирайтеры, фотографы, репетиторы

ИП для творческих профессионалов
Предпринимателей в сфере бытовых услуг

Уборка, клининг, вывоз мусора, сборка мебели

ИП для предпринимателей в сфере бытовых услуг

Откройте ИП для оказания услуг с нами

1

Оставьте заявку и подготовьте:

  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы бесплатно проконсультируем, как подобрать:

  • Форму бизнеса
  • Коды ОКВЭД под вашу нишу
  • Систему налогообложения
3

Мы поможем подготовить и отправить в налоговую онлайн:

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения — при необходимости
  • Заявление на патент, если выбираете эту систему
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Развивайте своё дело с сервисами от Точка Банк

Бизнес-карта Онлайн-бухгалтерия для ИППриём платежей по QR-кодуФинансы для бизнеса

Бизнес-карта

Выпустим при открытии счёта. Разделяйте личные и деловые расходы. Оплачивайте материалы и услуги для бизнеса, выдавайте карты сотрудникам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.

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8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП, чтобы оказывать услуги?

Да, если вы работаете постоянно и хотите стабильно зарабатывать. Статус ИП позволит вести бизнес законно и работать с юридическими лицами, защитит от штрафов и откроет доступ к бизнес‑инструментам. Без ИП вы останетесь в тени: многие серьёзные клиенты, которые платят по безналичному расчёту и требуют договор, просто не смогут с вами работать.

Какой код ОКВЭД выбрать для услуг?

Единого кода для всех услуг нет — выбирать нужно в зависимости от того, чем именно вы занимаетесь. Главный код должен точно отражать вашу основную работу. Например, для парикмахерской это 96.01, а для химчистки — 96.02. Всегда указывайте коды с четырьмя цифрами или больше.

Если сориентироваться сложно — оставьте заявку. Наш эксперт бесплатно подберёт для вас точные и актуальные коды.

Коды можно поменять, если вы расширите спектр услуг. Для этого просто подайте заявление в налоговую.

Какие документы нужны, чтобы открыть ИП?

От вас нужны только паспорт и СНИЛС. Все остальные документы, такие как заявление по форме Р21001, заявление о переходе на УСН, мы поможем вам подготовить.

Какой срок регистрации ИП для услуг?

Если подавать заявление онлайн через Точка Банк, налоговая зарегистрирует вас за пять рабочих дней. Ещё день или два уйдёт на то, чтобы открыть расчётный счёт и подключить сервисы. В итоге от подачи документов до старта работы проходит не больше недели.

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