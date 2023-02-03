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Открыть ИП для торгов
и тендеров

Открыть ИП для торгов и тендеров

Проконсультируем, как оформить ИП

Онлайн, без походов в налоговую

Поможем с регистрацией в ЕРУЗ

Вам не придётся разбираться в нюансах

Подключим к сервису для поиска закупок

По 600+ торговым площадкам

Выберите роль и нишу для старта в тендерах

Оформите ИП и участвуйте в торгах. Вот лишь некоторые из множества направлений.

Поставщик товаров

Офисная мебель, техника, стройматериалы, канцелярия 

Подрядчик

Ремонт, отделка, монтаж, благоустройство

Исполнитель услуг

IT‑разработка, клининг, охрана, переводы, реклама

Получите ИП за 3-5 дней

1

Вам понадобятся:

— Сканы паспорта
— Номер СНИЛС
— Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую

2

Мы бесплатно проконсультируем, как подобрать:

— Форму бизнеса
— Коды ОКВЭД под вашу нишу
— Систему налогообложения

3

Мы поможем подготовить и отправить в налоговую онлайн:

— Заявление о регистрации ИП 
— Заявление на патент, если выбираете эту систему

4

Вы получите:

— Расчётный счёт
— Готовое ИП 

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Будем рядом, когда это нужно

Сбережём ваше время и деньги

Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Как стать участником закупок

1

Оформить квалифицированную ЭП

Подскажем, где оформить и как пользоваться.

2

Пройти аккредитацию в ЕРУЗ

Поможем зарегистрироваться так, чтобы вашу заявку не отклонили из‑за технических ошибок.

3

Открыть специальный счёт

Это обязательное требование для участия в торгах по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ. Откроем бесплатно. Управлять счётом вы сможете прямо в интернет‑банке.

4

Найти тендер и подать заявку

После регистрации ИП с нами мы подключим вас к сервису «Поиск тендеров» для автоматического подбора торгов под ваши критерии.

Развивайтесь в закупках с сервисами для бизнеса

Банковские гарантииПоиск тендеровФинансы для бизнеса

Банковские гарантии

Получите решение по заявке в любое время суток. Для оформления нужна только онлайн‑заявка и подпись через смс‑код — никаких бумажных документов.

Всё можно сделать со смартфона в интернет‑банке и там же оплатить комиссию.

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Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для тендеров?

Да, обязательно. Без статуса индивидуального предпринимателя вас просто не допустят к государственным закупкам. Как ИП вы получите доступ к торгам и сможете пользоваться льготами для малого бизнеса.

Сколько времени нужно, чтобы открыть ИП?

Обычно ИП регистрируют в течение семи рабочих дней. За это время мы бесплатно поможем подобрать вам систему налогообложения и коды ОКВЭД, составить заявление о регистрации ИП и заявление на патент, если потребуется. От вас нужно только согласие.

Как не ошибиться с кодами ОКВЭД для закупок?

Выбирайте только те коды, которые точно описывают, чем вы будете заниматься. Участвовать в закупках вы сможете только по товарам или услугам, которые указаны в ваших кодах ОКВЭД. 

Примеры популярных кодов: 
— 46.51 — если будете продавать компьютеры или ПО;
— 43.21 — если собираетесь делать электромонтаж;
— 81.21 — если планируете заниматься уборкой помещений.

Какие документы нужно подготовить, чтобы открыть ИП и участвовать в тендерах?

Если планируете подавать документы для регистрации ИП лично в бумажном виде, то нужно передать в налоговую:
— заявление по форме №Р21001, его можно заполнить онлайн;
— копию паспорта;
— квитанцию об уплате госпошлины.

Если будете регистрировать ИП через Точка Банк, мы проконсультируем вас по документам и поможем отправить их в налоговую бесплатно онлайн.

Как только вы получите документ о регистрации в тендерах — лист записи ЕГРИП, подготовьтесь к торгам: откройте расчётный счёт и сделайте электронную подпись.

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Бесплатная регистрация ИП для закупок — открыть ИП для торгов и тендеров с Точка Банк