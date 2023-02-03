Открыть ИП для торгов и тендеров

Проконсультируем, как оформить ИП
Онлайн, без походов в налоговую
Поможем с регистрацией в ЕРУЗ
Вам не придётся разбираться в нюансах
Подключим к сервису для поиска закупок
По 600+ торговым площадкам
Офисная мебель, техника, стройматериалы, канцелярия
Ремонт, отделка, монтаж, благоустройство
IT‑разработка, клининг, охрана, переводы, реклама
— Сканы паспорта
— Номер СНИЛС
— Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
— Форму бизнеса
— Коды ОКВЭД под вашу нишу
— Систему налогообложения
— Заявление о регистрации ИП
— Заявление на патент, если выбираете эту систему
— Расчётный счёт
— Готовое ИП
0 ₽ в месяц
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4 200 ₽
Подскажем, где оформить и как пользоваться.
Поможем зарегистрироваться так, чтобы вашу заявку не отклонили из‑за технических ошибок.
Это обязательное требование для участия в торгах по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ. Откроем бесплатно. Управлять счётом вы сможете прямо в интернет‑банке.
После регистрации ИП с нами мы подключим вас к сервису «Поиск тендеров» для автоматического подбора торгов под ваши критерии.
Получите решение по заявке в любое время суток. Для оформления нужна только онлайн‑заявка и подпись через смс‑код — никаких бумажных документов.
Всё можно сделать со смартфона в интернет‑банке и там же оплатить комиссию.
Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Да, обязательно. Без статуса индивидуального предпринимателя вас просто не допустят к государственным закупкам. Как ИП вы получите доступ к торгам и сможете пользоваться льготами для малого бизнеса.
Обычно ИП регистрируют в течение семи рабочих дней. За это время мы бесплатно поможем подобрать вам систему налогообложения и коды ОКВЭД, составить заявление о регистрации ИП и заявление на патент, если потребуется. От вас нужно только согласие.
Выбирайте только те коды, которые точно описывают, чем вы будете заниматься. Участвовать в закупках вы сможете только по товарам или услугам, которые указаны в ваших кодах ОКВЭД.
Примеры популярных кодов:
— 46.51 — если будете продавать компьютеры или ПО;
— 43.21 — если собираетесь делать электромонтаж;
— 81.21 — если планируете заниматься уборкой помещений.
Если планируете подавать документы для регистрации ИП лично в бумажном виде, то нужно передать в налоговую:
— заявление по форме №Р21001, его можно заполнить онлайн;
— копию паспорта;
— квитанцию об уплате госпошлины.
Если будете регистрировать ИП через Точка Банк, мы проконсультируем вас по документам и поможем отправить их в налоговую бесплатно онлайн.
Как только вы получите документ о регистрации в тендерах — лист записи ЕГРИП, подготовьтесь к торгам: откройте расчётный счёт и сделайте электронную подпись.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.